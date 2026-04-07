المؤشر نيكاي يتراجع وسط تعاملات متقلبة مع التوتر بالشرق الأوسط

تراجع المؤشر نيكاي الياباني في ​جلسة تداول متقلبة اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون ‌أي مؤشرات ​على إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في إيران، حتى في الوقت الذي صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن ضربات على البنية التحتية الإيرانية.

وتأرجح المؤشر نيكاي بين ⁠المكاسب والخسائر، وسجل في أحدث تعاملات انخفاضا 0.4 بالمئة إلى 53202.56 نقطة، بعد صعوده 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3642.53 نقطة بعد تقدمه 1.1 بالمئة.

وذكرت وكالة إيران للأنباء أن طهران ردت على ‌مقترح أمريكي برفض وقف إطلاق النار الفوري ‌مؤكدة ضرورة التوصل إلى نهاية دائمة للحرب.

وجاء هذا ‌الرفض في أعقاب ‌إنذارات متزايدة العدوانية من ترامب، الذي تعهد بإنزال "الجحيم" على إيران إذا لم ​يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ‌منتصف ليل ​الثلاثاء لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي ⁠أمام حركة ناقلات النفط.

وقال هيتوشي أساوكا المحلل الكبير لدى أسيت مانجمنت وان "يبدو أن الرئيس ترامب يتحدث بشكل متزايد ​بطريقة ⁠تفاعلية أو ⁠غير مخططة... ونتيجة لذلك، يبدو أن الأسواق لم تعد تحلل كل تصريح بنفس الدرجة من الحساسية التي كانت تفعلها ⁠في السابق".

وتابع "في حين يواصل الإشارة إلى جداول زمنية أو مواعيد نهائية محددة، يبدو أن المستثمرين يولون مصداقية أقل لتلك التواريخ مقارنة بالسابق".

وارتفع 113 سهما على المؤشر نيكاي مع تراجع 109 أسهم. وهوى ‌سهم شركة أرشيون لصناعة الشاحنات 7.3 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر ​نيكاي، يليه سهم ديسكو لأدوات التقطيع الدقيقة لأشباه الموصلات والذي تراجع 5.8 بالمئة. في الوقت نفسه، كان سهم شركة شفت لاختبار البرمجيات الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية ​إذ صعد 4.1 ‌بالمئة.