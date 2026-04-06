وول ستريت تتجه لافتتاح مرتفع مع ترقب المستثمرين لآمال التوصل إلى حل في الشرق الأوسط

يتجه مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نحو افتتاح مرتفع يوم الاثنين بعد أن سجلت مؤشرات وول ستريت أكبر قفزة أسبوعية لها في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، في حين يقيّم المستثمرون احتمالات إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

تلقّت الولايات المتحدة وإيران إطارًا لخطة إنهاء الأعمال العدائية، إلا أن إيران رفضت أي خطوة فورية لإعادة فتح مضيق هرمز. وحدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء موعدًا نهائيًا لإعادة فتح الممر المائي.

ومع ذلك، استمدّ المستثمرون بعض الطمأنينة من تقريرٍ نشرته أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات، يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يومًا.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، وتراجعت أسهم شركات الطاقة الأمريكية بشكل طفيف في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وانخفضت أسهم شركتي كونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم بنحو 1% لكل منهما.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة سي إف آر إيه للأبحاث: "يُعدّ سوق الأسهم مؤشرًا جيدًا جدًا للأنشطة المستقبلية... وهذا يعني أن المستثمرين يتوقعون على الأقل تعافيًا من عمليات البيع المكثفة التي شهدناها".

وأضاف: "وول ستريت مستعدة لتبنّي موقف الترقب والانتظار، لكنها تراهن على أن النتيجة ستكون إيجابية". كان من المتوقع أن تكون أحجام التداول منخفضة يوم الاثنين، نظرًا لإغلاق العديد من الأسواق في أوروبا وآسيا بمناسبة العطلات الرسمية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 26 نقطة، أي بنسبة 0.06%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7 نقاط، أي بنسبة 0.11%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 95 نقطة، أي بنسبة 0.39%.

وارتفاع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE)، المعروف أيضًا بمقياس الخوف في وول ستريت، بمقدار 1.07 نقطة ليصل إلى 24.94 بعد ثلاث جلسات من الانخفاض.

قال بيت مولمات، رئيس قسم استراتيجية وعمليات الوساطة في شركة آي جي أمريكا الشمالية، معلقًا على سبب ارتفاع الأسهم ومؤشر تقلبات السوق (VIX) في آن واحد: "هذا ما يقوله السوق: 'نعتقد أنه سيتراجع مجددًا، لكننا نشتري أدوات الحماية تحسبًا لأي طارئ'. هذه هي استراتيجية ترامب الكلاسيكية لتمديد المهلة، وليست تفاؤلًا حقيقيًا".

أنهت مؤشرات وول ستريت الرئيسية تداولاتها يوم الخميس على تباين، لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية لها منذ ستة أسابيع، إذ طمأنت احتمالات إنهاء النزاع المستثمرين.

في غضون ذلك، أثر الإغلاق المطول لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي في تجارة النفط العالمية، سلبًا على أسعار الطاقة وعزز المخاوف من التضخم.

سيقوم المستثمرون هذا الأسبوع بتحليل مجموعة من البيانات المحلية، بما في ذلك قراءات التضخم، لمعرفة ما إذا كانت ضغوط الأسعار قد أثرت على الاقتصاد، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة انتعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس.

سيتم متابعة مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي لشهر مارس الصادر عن معهد إدارة التوريد في وقت لاحق من اليوم.

لا يتوقع المشاركون في سوق المال أي تخفيف للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي هذا العام، مقارنةً بتخفيضين كانا متوقعين قبل اندلاع الحرب، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ومن بين تحركات ما قبل افتتاح السوق، ارتفعت أسهم شركة Soleno Therapeutics بنحو 33% بعد موافقة شركة Neurocrine Biosciences على الاستحواذ على شركة تصنيع الأدوية المتخصصة في الأمراض النادرة مقابل 2.9 مليار دولار نقدًا.

وارتفاعت أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة والمرتبطة بالعملات المشفرة، حيث ارتفعت أسهم Coinbase وStrategy بنسبة 3.2% و4% على التوالي، مع ارتفاع طفيف في أسعار البيتكوين.