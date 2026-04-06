تباين أداء المؤشرات اليابانية والأسواق الأوروبية عطلة رسمية



تباين أداء المؤشرات اليابانية الاثنين ، بينما تشهد البورصات في أوروبا وعدد من الدول الآسيوية عطلة رسمية ، حيث لاتزال الأسواق الأوروبية مغلقة منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي، بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح، وسوف تستأنف تعاملاتها الثلاثاء.

وارتفع المؤشر نيكاي عند ​الإغلاق مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير ‌أحدث تهديدات ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة بنية تحتية إيرانية وتركيزهم في المقابل على شواهد باحتمال انحسار حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر نيكاي 0.55 % إلى 53413.68 نقطة، بينما بدد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مكاسبه السابقة وانخفض 0.01 % إلى 3644.8 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا ​الخبير ⁠الاقتصادي لدى شركة ⁠إيواي كوزمو للأوراق المالية إن نيكاي ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي، لكن مستثمرين بدأوا في بيع أسهم بمجرد وصول المؤشر إلى ⁠المستوى النفسي المهم عند 54 ألف نقطة.وأضاف "يتمتع نيكاي بقدرة أكبر على مقاومة ارتفاع أسعار النفط، إذ بدأت السوق تحول تركيزها إلى نمو الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

وصعد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.74 % . وزاد سهم سوفت بنك ‌جروب، المستثمر في مجال التكنولوجيا، 1.08 % .وربح قطاع الشحن 1.55 % ليصبح الأفضل ​أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ومن أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 60 % منها وانخفض 35 % واستقر 4% ​.

وتوعد ترامب الأحد بأن تستهدف الولايات المتحدة محطات الكهرباء والجسور في إيران غدا الثلاثاء إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز الاستراتيجي. وأدى تكرار ترامب وعيده بتدمير البنية ‌التحتية المدنية إلى إثارة قلق المتعاملين حول العالم من شن إيران هجمات على أهداف في دول الخليج ردا على ذلك. لكن فوكس ‌نيوز ذكرت أن ترامب أشار أيضا إلى أن انفراجه ‌دبلوماسية ربما تكون وشيكة مع إمكانية التوصل اليوم الاثنين إلى ‌اتفاق مع إيران.