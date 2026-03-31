الأسهم الأوروبية خضراء بدعم مكاسب الخدمات المالية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، الثلاثاء مدعومة بآمال في تهدئة الصراع في الشرق الأوسط منحت المستثمرين قدراً من الارتياح، لكن المؤشر القياسي لا يزال يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020 وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 581.92 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر، الذي انخفض 8.2% في مارس، إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 8 أشهر.
وقادت أسهم الخدمات المالية المكاسب، إذ ارتفعت 0.8%. وتحسنت معنويات المستثمرين الثلاثاء بعد ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى في حال بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير.
وبدأت الأسهم الأوروبية شهر مارس قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل أن تتراجع بشكل حاد مع نهاية الشهر، إذ أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل إمدادات النفط، الأمر الذي رفع أسعار النفط وضغط على توقعات النمو والتضخم. وارتفع سهم شركة يونيليفر 0.7% بعد إعلان الشركة دخولها في مفاوضات متقدمة لدمج أعمالها في قطاع الأغذية مع شركة تصنيع التوابل ماكورميك، في صفقة يمكن أن تدر نحو 15.7 مليار دولار نقداً.