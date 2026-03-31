الأسهم الأوروبية خضراء بدعم مكاسب الخدمات المالية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، ​الثلاثاء مدعومة بآمال في تهدئة الصراع في ​الشرق الأوسط منحت المستثمرين قدراً من الارتياح، لكن المؤشر القياسي لا يزال يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020 وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وزاد المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 581.92 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر، الذي انخفض 8.2% في مارس، إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 8 أشهر.

وقادت أسهم الخدمات المالية المكاسب، إذ ارتفعت 0.8%. وتحسنت معنويات المستثمرين الثلاثاء ‌بعد ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أبلغ مساعديه أنه مستعد ​لإنهاء الحملة العسكرية على ⁠إيران حتى في حال بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير.

وبدأت الأسهم الأوروبية شهر ​مارس ⁠قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل أن تتراجع بشكل حاد مع نهاية الشهر، إذ أدى الصراع ⁠بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل إمدادات النفط، الأمر الذي رفع أسعار النفط وضغط على توقعات النمو والتضخم. وارتفع سهم شركة يونيليفر ‌0.7% بعد إعلان الشركة دخولها في مفاوضات متقدمة ​لدمج أعمالها في قطاع الأغذية مع شركة تصنيع التوابل ماكورميك، في صفقة يمكن أن تدر نحو 15.7 مليار دولار نقداً.