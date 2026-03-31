نيكاي يسجل أسوأ أداء شهري ​منذ الأزمة المالية العالمية 2008

واصلت الأسهم اليابانية التراجع الثلاثاء، وانخفض المؤشر نيكاي ​لليوم الرابع على التوالي ليختتم أسوأ شهر له ​منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في ظل تأثر معنويات المستثمرين بالحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.6% ليغلق عند 51063.72 نقطة ويرفع خسائره التراكمية في مارس إلى ⁠13.2%، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر 2008. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26% إلى 3497.86 نقطة.

ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل لتدفع مؤشرات وول ستريت بشكل عام إلى الانخفاض مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وتلقت الأسهم اليابانية ‌دعماً مؤقتاً بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه ​بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على ​إيران حتى لو ظل مضيق ⁠هرمز مغلقاً إلى حد كبير.

وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «انخفضت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات ​بشكل ⁠حاد في ⁠السوق الأمريكية الليلة الماضية، وتماشياً مع هذا الاتجاه، تشهد اليابان اليوم ضغوطاً بيعية».

وأضافت «إذا استمر التصحيح، فمن المرجح أن ينظر ⁠إلى مستوى 50 ألف نقطة (على المؤشر نيكاي) على أنه مستوى دعم رئيسي».

وربح 88 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، بينما انخفض 135. وسجلت أسهم كل شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر. ومن بين هذه الشركات، فوجيكورا الذي نزل سهمها 9.2 بالمئة، وفوروكاوا إلكتريك الذي تراجع ​سهمها سبعة بالمئة، وسوميتومو إلكتريك الذي هبط سهمها 6.9%.

وكانت أكبر الشركات الرابحة هي شيفت وارتفع سهمها 3.4%، وتيجين المحدودة التي زاد سهمها 3.4% ​أيضاً.