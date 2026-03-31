نيكاي يرواح مكانه ويتجه لخسارة 11% في مارس مع استمرار حرب إيران





شهد المؤشر نيكاي الياباني تقلبات ​اليوم الثلاثاء، لكنه يتجه نحو تسجيل انخفاض ‌شهري ​حاد بعد أن أثر الصراع المستمر في الشرق الأوسط سلبا على معنويات المستثمرين.

وارتفع نيكي 225 القياسي 0.02 بالمئة إلى 51896.91 نقطة، متراجعا بذلك عن خسائره المبكرة، لكنه من المتوقع أن ينخفض أكثر من ⁠11 بالمئة في مارس وهو أكبر انخفاض شهري له منذ مايو 2010. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3559.92 نقطة.

ووجدت الأسهم اليابانية دعما بعد أن أفادت صحيفة وول ​ستريت جورنال بأن الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب أبلغ مساعديه بأنه ⁠مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد.