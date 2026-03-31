البورصات العربية تميل إلى أسهم الطاقة وسط تباين المؤشرات

تباين أداء البورصات العربية في جلسة، أمس، وسط استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، حيث تسيطر حالة من الحذر على المستثمرين في المنطقة نتيجة المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية في سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، ما دفع الكثير من المحافظ إلى موازنة مراكزها بين أسهم الطاقة (التي تستفيد من ارتفاع الخام)، وأسهم القطاعات الأخرى.

وارتفعت مؤشرات كل من مسقط بنسبة 1.29%، والسعودية 0.8%، والكويت 0.54%، وقطر 0.34%، فيما تراجعت مؤشرات مصر 2.62%، ودبي 1.24%، والبحرين 0.17%، وأبوظبي 0.7%.

واستقطبت أسواق الإمارات سيولة بقيمة 2.7 مليار درهم، منها 1.86 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و830.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.2 مليار سهم، توزعت بواقع 388.3 مليون سهم في أبوظبي، و830.7 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 41356 صفقة.

دبي

وتفصيلاً، في أسواق الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي المالي أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.24% أو بـ68 نقطة عند 5443 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 831 مليون درهم، وانخفاض سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.2% عند 13.45 درهماً، فيما ارتفع سهم «طلبات» هولدينغ بنسبة 0.7% عند 0.758 درهم.

وقفز سهم «دريك آند سكل إنترناشيونال» بنسبة 4.03% عند 0.232 درهم، فيما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3.2% عند 7.30 دراهم. كما أغلق سهم «جي إف إتش المالية» على انخفاض بنسبة 0.6% عند 1.78 درهم. وأكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، حيث انخفض بنسبة 2.9% عند 11.75 درهماً، فيما تراجع سهم سالك بنسبة 2.2% عند 4.99 دراهم.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.7% أو 71 نقطة عند 9526 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.87 مليار درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 13 صفقة كبيرة على أسهم 13 شركة مدرجة، بقيمة إجمالية بلغت 1.07 مليار درهم.

وتضمنت الصفقات التي تمت صفقة كبيرة على أدنوك للغاز بنحو 42.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 136.3 مليون درهم، وصفقة على أدنوك للإمداد والخدمات بنحو 19.9 مليون سهم، بقيمة 98.9 مليون درهم.

وأقفل سهم أدنوك للغاز على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 3.25 دراهم، فيما قفز سهم فيرتيغلوب بنسبة 7% عند 3.21 دراهم، واستقر أدنوك للإمداد دون تغيير.

وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.3% عند 12.48 درهماً، فيما تراجع سهم «إن إم دي سي إنيرجي» بنسبة 3.5% عند 2.21 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم الدار العقارية، مرتفعاً بنسبة 0.5% عند 7.90 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم.

وارتفع سهم بنك الاستثمار بعد إعادة التداول على أسهمه بنسبة 233.3% إلى 0.04 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم، وذلك مقارنة بالسعر المرجعي للسهم في يوم الإعادة 0.012 درهم، مع تطبيق مزايدة طوال الجلسة دون حدود سعرية في اليوم الأول.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.8% ليغلق عند 11167 نقطة (+91 نقطة)، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليارات ريال.

وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي بأكثر من 1%، وقفز سهم سابتكو بنسبة 10% عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الرابع 2025.

وارتفع سهم بترو رابغ بنسبة 7%، وصعد سهم أنابيب السعودية بنسبة 5%، وكانت الشركة قد وقعت عقد مع أرامكو بقيمة 127 مليون ريال.

في المقابل، أغلق سهم النهدي منخفضاً 3% عند 103.90 ريالات عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

مصر

وأنهت البورصة المصرية تعاملات، أمس، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.198 تريليونات جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 45189 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 55012 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 20543 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5182 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12499 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4780 نقطة.