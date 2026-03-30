أسهم اليابان تنخفض بفعل مخاوف التضخم جراء حرب إيران





​تراجعت أسهم اليابان اليوم الاثنين ‌متأثرة ​بالتراجع الأوسع نطاقا في الأصول المحفوفة بالمخاطر، إذ أدى توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ⁠وغياب أي حل في المدى القريب إلى تأجيج المخاوف من الركود التضخمي. وانخفض ‌المؤشر نيكاي 4.7 بالمئة إلى 50859.51 نقطة بحلول الساعة 00:06 ‌بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 5.4 ‌بالمئة إلى 3487.38 ‌نقطة.

وفي مطلع الأسبوع، شن الحوثيون ​في اليمن، ‌المتحالفون ​مع إيران، أول هجماتهم ⁠على إسرائيل منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، ​مما ⁠أدى ⁠إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقالت باكستان إنها تستعد ⁠لاستضافة "محادثات هادفة" لإنهاء الصراع مع إيران في الأيام المقبلة، حتى في الوقت الذي أعلنت فيه طهران استعدادها ‌للرد إذا شنت الولايات المتحدة ​هجوما بريا.

لم يسجل أي سهم ارتفاعا على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 224 سهما.