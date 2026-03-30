أسهم اليابان تنخفض بفعل مخاوف التضخم جراء حرب إيران

تراجعت أسهم اليابان اليوم الاثنين متأثرة بالتراجع الأوسع نطاقا في الأصول المحفوفة بالمخاطر، إذ أدى توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وغياب أي حل في المدى القريب إلى تأجيج المخاوف من الركود التضخمي. وانخفض المؤشر نيكاي 4.7 بالمئة إلى 50859.51 نقطة بحلول الساعة 00:06 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.4 بالمئة إلى 3487.38 نقطة.
وفي مطلع الأسبوع، شن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، أول هجماتهم على إسرائيل منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقالت باكستان إنها تستعد لاستضافة "محادثات هادفة" لإنهاء الصراع مع إيران في الأيام المقبلة، حتى في الوقت الذي أعلنت فيه طهران استعدادها للرد إذا شنت الولايات المتحدة هجوما بريا.
لم يسجل أي سهم ارتفاعا على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 224 سهما.