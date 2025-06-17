أسهم أوروبا تتراجع وسط غياب المؤشرات على التهدئة بين إسرائيل وإيران





انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الثلاثاء مع دخول الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل يومها الخامس، مما زاد من خطر تفاقم الاضطرابات ودفع المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 542.38 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. وكان قد أنهى أمس الاثنين سلسلة من الخسائر استمرت خمس جلسات.

ودخل الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه الخامس على التوالي. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين على إخلاء طهران، قائلا إنه كان ينبغي على إيران أن توقع على اتفاق للحد من برنامجها النووي.

وغادر ترامب مبكرا قمة دول مجموعة السبع المنعقدة في كندا، لكنه أوضح أن هذا "لا علاقة له" بالعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما جعل الأمر غير واضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالصراع.

وارتفعت أسعار النفط بعد تصاعد التوتر لكنها تراجعت لاحقا. وتفوقت أسهم قطاع الطاقة على نظيراتها وزادت 0.3 بالمئة.

وهبطت كل القطاعات الأخرى وقادت أسهم شركات الاتصالات الانخفاض بتراجع بلغ 1.4 بالمئة.

وكان سهم شركة أشتيد لتأجير المعدات في لندن من أكبر الرابحين رغم التوقعات بتباطؤ نمو إيرادات الإيجار.