المركزي الياباني يثبت سعر الفائدة عند مستوى 0.5%

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5% دون تغيير للشهر الثالث وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين والأسواق.

كانت أخر زيادة للفائدة في اليابان في يناير عندما تم رفع الفائدة من 0.25 % إلى 0.5% وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

في الوقت نفسه قرر البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية خفض حجم مشترياته من سندات الخزانة اليابانية إلى 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر، متوقعا وصول إجمالي مشترياته من السندات حتى الربع الأول من 2027 إلى 2.1 تريليون ين.