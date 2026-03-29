شركات التكنولوجيا الكبرى تفقد 850 مليار دولار في أسبوع

تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة باسم «السبع الكبار»، لخسائر حادة خلال الأسبوع الماضي، مع تبخر أكثر من 850 مليار دولار من قيمتها السوقية، في موجة بيع واسعة طالت أبرز الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي، وفق ياهو فاينانس.

وجاءت الضغوط نتيجة تزايد المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، إلى جانب عوامل خاصة بكل شركة أثرت على أداء القطاع.

وسجل سهم ميتا أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2025، متراجعاً بأكثر من 11% بعد تداعيات قضية بارزة تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث أقرت هيئة المحلفين إهمال الشركة، إلى جانب ألفابت المالكة ليوتيوب، في حماية المستخدمين القصر، ما دفع سهم الأخيرة للتراجع بنحو 9% خلال الأسبوع.



وتراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 6.5%، متجهاً نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي له منذ عام 2008، في ظل ضغوط قوية على أسهم البرمجيات، فيما انخفضت أسهم إنفيديا وأمازون بنحو 3% لكل منهما، وهبط سهم تسلا بنسبة تقارب 2%.



وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات، رغم تعاف جزئي في نهاية الأسبوع، إذ أغلقت أسهم سانديسك ومايكرون تكنولوجي على انخفاض بعد خسائر حادة يوم الخميس، عقب إعلان ألفابت عن أبحاث جديدة لتقليل استهلاك الذاكرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أثار قلق المستثمرين في أسهم الذاكرة والرقائق.