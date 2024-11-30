475 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 11 شهراً

سجلت مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري أكثر من 475 مليار درهم، نتجت عن 164.365 تصرفاً متجاوزة كامل مبيعات العام 2023 بأكثر من 18.4%، فيما سجل شهر نوفمبر أعلى قيمة مبيعات له على الإطلاق، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعكس الأرقام الاستثنائية التي يسجلها السوق العقاري بدبي خلال أول 11 شهراً من 2024، قوة الطلب على عقارات الإمارة بمختلف فئاتها والجاذبية العالية على المستوى المحلي والدولي، وفي ظل الوتيرة الحالية النشطة للمبيعات الشهرية بمتوسط 45 مليار درهم، تستعد المبيعات الإجمالية للعام 2024 لتجاوز حاجز النصف تريليون درهم مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وبذلك يكون سوق دبي العقاري على موعد ذروة تاريخية جديدة غبر مسبوقة. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي سجلت 475 مليار درهم نتجت عن 164.365 صفقة خلال أول 11 شهراً من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 30.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023 والبالغة 364 مليار درهم نتجت عن 119.684 صفقة.

وتجاوزت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي حاجز 684 مليار درهم خلال أول 11 شهراً من العام الجاري وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال هذه الفترة، إذ بلغت 684 مليار درهم، نتجت عن نحو 205.541 تصرفاً بزيادة 36.2% مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 502 مليار درهم عبر 157087 تصرفاً.

وفي ظل وتيرة أداء السوق تستعد التصرفات الإجمالية عن كامل عام 2024 لتجاوز حاجز الـ 700 مليار درهم. وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 475 مليار درهم مبيعات نتجت عن 164.365 صفقة، و162 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 33.090 صفقة، و47 مليار درهم هبات مع 8.086 صفقة.

وارتفعت مبيعات أكتوبر بنسبة 8.1% على أساس سنوي لتصل إلى 39.7 مليار درهم نتجت عن 13.409 صفقة مقابل 36.7 مليار درهم موزعة على 9.950 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال نوفمبر الجاري هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق، فيما لا يزال شهر أكتوبر الماضي يتربع على صدارة أشهر العام وكذلك أعلى قيمة شهرية في تاريخ عقارات دبي عند 61.5 مليار درهم.