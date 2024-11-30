سوق دبي يتصدر خليجياً بنمو %19 منذ بداية 2024

حافظ سوق دبي المالي على أدائه الأفضل على مستوى أسواق المال الخليجية منذ بداية 2024 مدعوماً بربحية العديد من الأسهم المحلية وارتفاع معدل الاستثمار على مدار 11 شهراً منقضية من العام الجاري.

ووفق رصد لـ«البيان» ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة قاربت 19% خلال تلك الفترة بحوالي 764 نقطة من مستوى 4059 نقطة نهاية العام الماضي إلى 4823 نقطة بنهاية آخر جلسات تداول شهر نوفمبر الجاري.

وشهدت الفترة المنقضية من العام الجاري اختلاف في أداء أسواق المال الخليجية، حيث ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 3.85% ثم سوق البحرين بنسبة 3.6%، بينما ترجعت مؤشرات كل من سوق قطر بنسبة 3.8% وسوق «تاسي» السعودي 3.29% وسوق مسقط 0.38%.

وشهد سوق دبي المالي أداء نشطاً استناداً لمعدلات نمو كبيرة شهدتها أسهم رئيسية، حيث كان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر نمواً بنسبة 305% تلاه سهم «الوطنية الدولية» بنسبة نمو قاربت 212% فيما حقق سهم «باركن» نمواً بنسبة 126.6% وسهم «سالك» بنسبة نمو 77.8%.

وارتفع سهم «دبي للتأمين» بنسبة 69.7% خلال فترة 11 شهراً ثم سهم «إعمار للتطوير» بنسبة نمو 58.7% وارتفع كل من سهم «الاستثمارات الدولية» بنسبة 52.8% ثم سهم «بي اتش» بنسبة 47% ثم «بنك المشرق» بنسبة 46.1%، ثم سهم «دبي التجاري» بنسبة 44%.

بينما تصدر سهم أبوظبي لمواد البناء أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 161% منذ بداية العام تلاه سهم «ايبيكس للاستثمار» بنسبة 118% فيما حقق سهم «الخليج الاستثمارية» نمواً بحوالي 96.1%، بينما سجل سهم «الفجيرة لصناعات البناء» نمواً 78.3%.

أما على صعيد الأداء الشهري فقد تبيان أداء أسواق المالي المحلية، حيث حقق سوق دبي المالي نمواً بنسبة 5% مرتفعاً من مستوى 4591 نقطة في ختام تداولات شهر أكتوبر إلى 4823 نقطة حتى نهاية آخر جلسات تداول شهر نوفمبر الجاري فيما تقلص مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة طفيفة 0.7% ليستقر المؤشر عند 9261 في تداولات أمس.

وكانت أسواق المال المحلية حققت مستوى مرتفعاً من إجمالي سيولة التداولات خلال الأسبوع المنقضي والأخير من شهر نوفمبر، حيث بلغ إجمالي السيولة 12.3 مليار درهم وأغلق مؤشر دبي خلال آخر جلسات السوق أمس الجمعة على ارتفاع قدره 0.49%، بينما شاب مؤشر سوق أبوظبي تراجع طفيف بنسبة 0.28% بآخر تداولات الأسبوع.