شركات الإعلام تقود الأسهم الأوروبية للتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة ​مع استمرار توخي المستثمرين الحذر بشأن ‌مستقبل ​الحرب في الشرق الأوسط والتي أدت إلى تفاقم مخاطر التضخم وألقت بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 579.71 نقطة بحلول الساعة ⁠0816 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت أسهم شركات الإعلام 1.4 % لتقود القطاعات الرئيسية إلى التراجع.

واتسم الأسبوع بتقلبات مع هبوط المؤشر القياسي بنسبة ‌10 % لفترة وجيزة يوم الاثنين عن المستوى القياسي المرتفع والذي سجله في فبراير ، لكنه ‌يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعدما قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد ‌مرة أخرى مهلة ‌لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

غير أن تقارير أفادت بأنه يدرس ​أيضا إرسال ‌المزيد من ​القوات البرية إلى الشرق الأوسط، ⁠مما يشير إلى احتمال التصعيد.

وتعتمد أوروبا على الشحنات الواردة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. ويعد ​إغلاق ⁠الممر ⁠المائي إلى جانب ضغوط الأسعار، خاصة عن طريق ارتفاع تكاليف الطاقة، مصدر قلق.

وتسببت هذه المخاوف ⁠في رفع التوقعات إلى 71 % بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في أبريل بعد أن كانت التوقعات قبل بدء الحرب تشير إلى أن أسعار ‌الفائدة لن ترتفع في معظم فترات العام.

وربح سهم برنو ريكار ​للمشروبات الكحولية 3.6 % بعدما قالت الشركة إنها تجري محادثات بشأن اندماج محتمل مع شركة براون-فورمان المالكة للعلامة التجارية جاك دانيال.