تباين المؤشرات اليابانية ونيكاي يتراجع بضغط مخاوف الحرب

تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الجمعة، وتراجع مؤشر نيكاي بعدما حاول تعويض ​الخسائر التي تكبدها خلال الجلسة، لكنه ​أغلق على انخفاض طفيف في ظل القلق من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبرغم إقبال المستثمرين على شراء أسهم قبل موعد توزيع الأرباح للاستفادة من التوزيعات النقدية، لم يفلح ذلك في محو ⁠التأثير السلبي للمخاوف بشأن الحرب.

وانخفض نيكاي 0.43% إلى 53373.07 نقطة عند الإغلاق بعد أن بلغ حجم التراجع في وقت سابق من الجلسة 2%، غير أنه كسر سلسلة خسائر أسبوعية استمرت 3 أسابيع ليختتم الأسبوع دون تغيير يذكر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة تناهز 0.2% إلى 3649.69 نقطة.

ولا تزال اليابان معرضة بشدة للتأثر بارتفاعات أسعار النفط بسبب اعتمادها الشديد على استيراد الطاقة. ويشكل إغلاق مضيق هرمز عبئاً كبيراً على البلاد التي ​تحصل على ما يقرب من ​90% من شحنات النفط ⁠عبر هذا الممر الحيوي.

ومن بين الأسهم التي يضمها نيكاي، ارتفع 148 سهماً وانخفض 76.

وكان أكبر الرابحين ​بالنسبة ⁠المئوية على ⁠المؤشر سهم أوليمبوس المتخصصة في المناظير الطبية والبصريات الذي ارتفع 6.8%، ويليه سهم سوميتومو فارما الذي تقدم ⁠6.6%.

وتراجع سهم شركة صناعة السيارات هينو موتورز 5.4%، ويليه سهم دايكن إندستريز الرائدة في أنظمة تكييف الهواء الذي خسر 5.2%.

وتراجع سهم روم لصناعة مكونات الرقائق ‌4.1% وانخفض سهم ميتسوبيشي إلكتريك 2.2% بعد أن أفادت ​صحيفة نيكاي بأن الشركتين وتوشيبا ستبدأ محادثات لدمج أعمالها في مجال أشباه الموصلات الكهربائية لتشكيل ما سيصبح ثاني أكبر مجموعة في العالم في مجال الرقائق ​الكهربائية.