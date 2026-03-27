نيكاي يتجه لخسائر أسبوعية مع تجنب المخاطرة بسبب حرب الشرق الأوسط





​انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الجمعة ​متجها لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أدى تلاشي الآمال في وقف وشيك للحرب الأمريكية-الإسرائيلية ⁠مع إيران إلى تراجع التفاؤل في الأسواق ودفع المستثمرين إلى تجنب المخاطرة. وهبط نيكاي ‌1.6 بالمئة إلى 52740.09 نقطة بحلول الساعة 0035 ‌بتوقيت جرينتش، ليخسر 1.3 بالمئة ‌منذ بداية الأسبوع. وتراجع ‌المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 0.8 بالمئة إلى 3614.20 ​نقطة.

وقال الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب إنه ⁠سيمدد المهلة قبل شن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية ​لمدة ⁠10 ⁠أيام بعد ما وصفه بطلب من طهران، مضيفا أن ⁠المحادثات مع إيران تسير "بشكل جيد جدا".

ومع ذلك، رفض مسؤول إيراني اقتراح واشنطن لإنهاء الصراع ووصفه بأنه "أحادي ‌الجانب وغير عادل"، مما ألقى بظلاله ​على آفاق تهدئة التوتر.

وبالنسبة للأسهم المتداولة على المؤشر نيكي، ارتفع 90 سهما وتراجع 134.