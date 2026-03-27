البورصات العربية تتأرجح مع رياح المؤشرات العالمية

سارت أغلب البورصات العربية، أمس، مع رياح البورصات العالمية، إذ استمر حذر المستثمرين ​وسط التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث انخفضت مؤشرات دبي وأبوظبي والكويت وقطر ومسقط ومصر، فيما تماسك مؤشر تاسي السعودي، واستقر مؤشر البحرين دون تغيير. وسجلت مؤشر بورصة قطر انخفاضاً بنسبة 1.26% وتراجع المؤشر الرئيسي في بورصة مصر بنسبة 1.04%، فيما نزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.75%، والكويت بنسبة 0.48%، فيما ارتفع مؤشر تاسي السعودي هامشياً بنسبة 0.1%.

دبي

أقفل مؤشر سوق دبي المالي الجلسة، على انخفاض بنسبة 3.15% عند 5518 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.25 مليار درهم. وارتفع سهم تيكوم بنسة 0.60%، عند 3.35 دراهم، فيما صعد سهم طلبات بنسبة 0.4% عند 0.797 درهم.

وأقفل سهم إعمار للتطوير على انخفاض بنسبة 4.5% عند 13.75 درهماً، فيما تراجع سهم الإمارات دبي الوطني بالنسبة القصوى 5% أو بـ1.50 درهم عند 28.50 درهماً.

وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.6% عند 7.30 دراهم.

كما انخفض سهم سالك بنسبة 3.7% عند 5.16 دراهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم إعمار العقارية، حيث تراجع بنسبة 4.7% عند 12.15 درهماً، وبتداولات قاربت 62 مليون سهم، فيما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.7% عند 0.708 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بنسبة 1.8% أو 176 نقطة عند 9602 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.14 مليار درهم. وأقفل سهم الدار العقارية على انخفاض بنسبة 2.6% عند 7.81 دراهم، فيما انخفض رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.4% عند 0.965 درهم.

وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.9% عند 21.04 درهماً، فيما بقي سهم فيرتيغلوب عند 3.00 دراهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بيور هيلث القابضة، مُرتفعاً بنسبة 3.41% عند 2.12 درهم، وبتداولات قاربت 54 مليون سهم، فيما انخفض «ألفا ظبي» القابضة بنسبة 3.6% عند 6.95 دراهم.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.1% ليغلق عند 11090 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليارات ريال.

وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 1% عند 27 ريالاً. وصعد سهم المملكة القابضة، بنسبة 7%، في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 104.30 ريالات.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بتسجيل تعاملات المتعاملين الأجانب صافي قيمة بيعية بـ218 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي قيمة شرائية بـ194 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه على التوالي. وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.04%، مسجلاً مستوى 47001 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.92%، محققاً 12706 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» والأوسع نطاقاً بنسبة 0.87% مغلقاً عند مستوى 17722 نقطة. وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 31 مليار جنيه، مسجلاً 3.261 تريليونات جنيه، وكان أغلق في جلسة الأربعاء عند 3.292 تريليونات جنيه، وسجل حجم التداول بجلسة اليوم 5.7 مليارات جنيه.