نيكاي يرتفع بفضل سوفت بنك وتفاؤل حيال وقف حرب الشرق الأوسط





ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس ​بقيادة سوفت بنك في أعقاب الارتفاع الحاد ‌الذي شهده سهم ​وحدة الرقائق التابعة لها، مع تزايد التفاؤل الحذر حيال تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وصعد نيكاي 0.61 بالمئة إلى 54075.00 نقطة بحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي إذا ⁠استمر الزخم.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 3658.35 نقطة.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى شركة دايوا للأوراق المالية "لا يزال المؤشر دون متوسط ‌25 يوما البالغ 55300 نقطة. وهذا يشير إلى أن السوق لا تزال حذرة بشأن مصير الحرب".

وختمت المؤشرات الرئيسية ‌في وول ستريت التعاملات مرتفعة أمس الأربعاء مع ‌انخفاض أسعار النفط، في حين تدرس إيران ‌مقترحا أمريكيا لإنهاء الصراع في ‌الشرق الأوسط، مما عزز آمال المستثمرين في تهدئة الوضع في الأسبوع الرابع ​من الحرب التي ‌عطلت تدفقات ​الطاقة العالمية وأثارت مخاوف بشأن ⁠التضخم.

وارتفع سهم سوفت بنك 6.2 بالمئة بعد قفزة 20 بالمئة لسهم آرم هولدنجز خلال الليل، عقب توقعات الشركة ​التي ⁠تسيطر عليها ⁠سوفت بنك بأن رقاقة مركز البيانات الجديدة التي تطورها يمكن أن تحقق إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.

وارتفعت أسهم أخرى مرتبطة ⁠بالذكاء الاصطناعي منها سهما شركتي تصنيع كابلات الألياف الضوئية فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك ثمانية بالمئة وخمسة بالمئة على الترتيب. إلا أن سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق هبط واحدا بالمئة ليشكل أكبر ضغط على نيكي.

وكسب قطاعا التعدين ‌والشحن 3.93 بالمئة و2.06 بالمئة على الرتيب ليصبحا الأفضل أداء. وقال ​محلل في شركة محلية إن هذا دلالة على أن المستثمرين يراهنون على أن صراع الشرق الأوسط سيطول أمده. .

وخسر سهم شركة ريكو المصنعة لمعدات المكاتب 4.34 بالمئة ​ليصبح الأسوأ أداء على ‌نيكي.