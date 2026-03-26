تراجع الأسهم الأوروبية تحت ضغط ارتفاع عائدات ‌السندات قصيرة الأجل

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بضغط ارتفاع عائدات ‌السندات قصيرة الأجل، في ​ظل تقييم المتعاملين لاحتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ​قريباً، وتبدد الآمال في التوصل إلى حل سريع للحرب المحتدمة في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % إلى 583.8 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، متجها لإنهاء سلسلة مكاسب ⁠استمرت 3 أيام.

وقال يواكيم ناجل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لرويترز إن البنك لديه «خيار» لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في أبريل، بعد يوم من قول رئيسة البنك كريستين لاجارد إن البنك المركزي مستعد للتحرك في أي اجتماع لدفع ‌التضخم صوب معدله المستهدف البالغ 2%.

وارتفعت عائدات ‌السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات أسعار ‌الفائدة، مما ضغط على الأسهم، ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، تشير عقود الفائدة ​الآجلة إلى احتمال ‌يزيد على 68 ​% لرفع أسعار الفائدة في ⁠أبريل.

وتسود حالة من الضبابية بشأن التوصل لما يوقف الحرب المستمرة منذ نحو شهر بعد تصريحات ​متناقضة ⁠أدلى بها ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.

وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السياحة والسفر التي انخفض ⁠مؤشرها الفرعي 0.9 %، في حين أثرت المخاوف بشأن النمو على قطاعي الشركات الصناعية والبنوك، التي تراجعت بنسبتي 0.9 % و1% على الترتيب.

وتركز الاهتمام أيضاً على أسهم قطاع التجزئة عقب ‌إعلان أرباح شركتي إتش اند إم ونكست.

وخسر سهم شركة الأزياء السويدية ​4.8 % بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، في حين قفز سهم نكست 5.5 % بعد أن رفعت توقعات أرباحها السنوية بشكل طفيف.