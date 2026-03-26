تراجع المؤشرات اليابانية بضغط بيع الأسهم لجني الأرباح

تراجعت المؤشرات اليابانية وقلصت مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس،وتخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه ​ليغلق على انخفاض الخميس إذ دفعت حالة الضبابية ‌المتزايدة حول ​الحرب الدائرة في الشرق الأوسط المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح.

وانخفض نيكاي 0.27 % ليغلق عند 53603.65 نقطة، بعد أن ارتفع 0.8 % في وقت سابق من الجلسة على أمل أن ينحسر التوتر في المنطقة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا متراجعا 0.22 % عند 3642.8 ⁠نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى (توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري) "باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد أحدث المكاسب، وأيضا وتسبب ارتفاع أسعار النفط في زيادة المخاوف من التضخم وزاد الضغوط الهبوطية على الاقتصاد".

ولا يزال الاقتصاد ‌الياباني شديد التأثر بارتفاعات أسعار النفط الخام بسبب اعتماده الكبير على الطاقة المستوردة. ويشكل إغلاق مضيق هرمز عبئا كبيرا على اليابان، التي تحصل ‌على نحو 90 % من شحنات النفط الخاصة بها ‌عبر هذا الممر.

وقال محلل في شركة محلية إن قطاعي التعدين ‌والشحن قفزا 5.16 % و2.79 % على الترتيب، ليصبحا القطاعين الأفضل أداء، في إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون أن تطول ​الحرب.

وأغلق سهم مجموعة ‌سوفت بنك مرتفعا ​0.34 % ، بعد أن قفز 7% ليتصدر المكاسب المبكرة للمؤشر نيكاي.

وقفز سهم شركة آرم هولدنجز 20 % بعد أن توقعت الشركة التي تسيطر عليها سوفت بنك ​أن رقاقة ⁠مراكز البيانات الجديدة ⁠الخاصة بها يمكن أن تدر إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.

وانخفض سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.96 % ، ليصبح أكبر الأسهم تأثيرا في ⁠نزول المؤشر نيكاي.

وقال شوجي هوسوي، الخبير في دايوا للأوراق المالية إن المؤشر نيكاي لا يزال يتداول دون متوسط 25 يوما البالغ 55300 نقطة بعد موجة الصعود التي استمرت جلستين حتى الأربعاء، وهو ما يشير إلى أن السوق لا تزال حذرة ‌بشأن مآلات الحرب.

وانخفض سهم شركة توتو المصنعة لمستلزمات الحمامات والمراحيض عالية التقنية 5.66 % ​ليصبح الأسوأ أداء من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 62 % من الأسهم، وارتفعت 34 %، وظلت 3% ​دون تغيير.