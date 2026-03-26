سوق دبي يواصل قفزاته بدعم أسعار «الأسهم المغرية»

واصل سوق دبي المالي الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وسط قفزات سعرية للأسهم القيادية في العقار والبنوك.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.1% أو 227 نقطة عند 5698 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ ديسمبر 2024، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.53 مليار درهم.

وأقفل سهم إعمار العقارية، على ارتفاع بنسبة 7.6% عند 12.75 درهماً، في حين قفز سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 6.8% عند 30 درهماً.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.4% عند 7.65 دراهم، في حين صعد سهم دبي للاستثمار بنسبة 9.4% عند 3.94 دراهم، يُذكر أن مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، أوصى، الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% من رأس المال (ما يعادل 25 فلساً/للسهم) عن عام 2025.

كما ارتفع سهم سالك بنسبة 0.6% عند 5.36 دراهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ، حيث قفز بنسبة 6.3% عند 0.760 درهم، وبتداولات قاربت 57 مليون سهم.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 2.7% أو 254 نقطة عند 9778 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.66 مليار درهم.

وأقفل سهم بنك أبوظبي التجاري على ارتفاع بنسبة 7.2% عند 18.06 درهم، في حين ارتفع أدنوك للغاز بنسبة 1.5% عند 3.30 دراهم.

وقفز سهم الدار العقارية بنسبة 6.1% عند 8.02 دراهم، في حين قفز سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 8.5% عند 21.90 درهماً.

وارتفع سهم عنان للاستثمار بنسبة 6.5% عند 1.14 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بيور هيلث القابضة، مُرتفعاً بنسبة 7.8% عند 2.05 درهم، وبتداولات قاربت 54 مليون سهم.

البورصات العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، فقد ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.4% وقطر 1.3% والسعودية 1.2% والكويت 0.22%، في حين تراجع مؤشر بورصة البحرين 0.13%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسة - تاسي، جلسة الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.2% ليغلق عند 11080 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليارات ريال.

وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 26.86 ريالاً، و104.90 ريالات، على التوالي.

وقفز سهم الأهلي السعودي بنسبة 2% عند 42.46 ريالاً.

وارتفع سهما المملكة القابضة (+4%) وزجاج (+1%)، عقب الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات نقدية على المساهمين.

وأغلق سهم أكوا باور، عند 168.30 ريالاً (+2%)، وصعدت أسهم صدق، ورسن، وشري، وصالح الراشد، ومجموعة صافولا، بنسب تراوح بين 5 و8%.

في المقابل، تراجعت أسهم ينساب، ومكة، والمواساة، وأسمنت الجنوب، والخدمات الأرضية، بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

أنهت البورصة المصرية التداولات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ليصبح رأس المال السوقي نحو 8.7 مليارات جنيه ليتوقف عند 3.292 تريليونات جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة «EGX30» تداولاته على ارتفاع بنسبة 1.21% لتصل إلى نطاق 47.497 ألف نقطة، في حين صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «EGX70» بنسبة 0.46% إلى مستوى 12824 نقطة.

واختتم مؤشر الشريعة تعاملات البورصة على صعود بنسبة 0.73% ليسجل 4988 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «EGX100» متساوي الأوزان بنسبة 0.37% عند مستوى 17878 نقطة.

ومالت تعاملات الأجانب على الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية نحو البيع بصافي قيمة 232.6 مليون جنيه، والعرب نحو البيع بصافي قيمة 13.998 مليون جنيه، في حين سجل المصريون صافي شراء بقيمة 246.59 مليون جنيه.