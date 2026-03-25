المؤشرات الأوروبية واليابانية ترتفع.. وأسهم الطيران تحلق

ارتفعت الأسهم الأوروبية واحدا بالمئة ​الأربعاء مع صعود أسهم قطاعي السفر ‌والخدمات المالية لتكون ​بين أكبر الرابحين، بدعم من توقعات بالتهدئة في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، لكن المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي للحرب حدّت من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة خلال التداولات بعد أن عوض بعض خسائره الثلاثاء.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.8 % وفوتسي الإيطالي 1.6 % وكاك الفرنسي 1.5 % وفايننشال تايمز البريطاني 1 %.

وصعدت أسهم شركات السفر والترفيه، التي تضرر في وقت سابق من هذا ‌الشهر، اثنين بالمئة في حين ارتفع قطاع البنوك 1.6 بالمئة.

وارتفع قطاع الطيران شديد التأثر بأسعار ‌النفط، إذ صعدت أسهم لوفتهانزا وإير فرانس ‌2.4 بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب.

وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ‌إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهود التفاوض لإنهاء الحرب مع ​إيران، في ‌حين أكد ​مصدر أن واشنطن أرسلت إلى إيران ⁠مقترحا من 15 نقطة.

ومع ذلك سادت حالة من الحذر، إذ نفت طهران إجراء محادثات مباشرة، ​وقال ⁠متحدث إيراني ⁠إن الولايات المتحدة «تتفاوض مع نفسها».

ولا يزال هناك غموض حول ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى ⁠إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تم إغلاقه بشكل كبير منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وفي حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، فإن الآثار طويلة المدى للارتفاع الأحدث ‌في الأسعار على الاقتصاد العالمي ربما تستمر لفترة طويلة.

ومن بين ​الأسهم، ارتفع سهم شركة الأدوية الإسبانية جريفولز 8.1 بالمئة بعد إعلانها عن الموافقة على طرح عام أولي في الولايات المتحدة لأعمال الصيدلة الحيوية.

سجل المؤشر نيكاي الياباني ​الأربعاء أكبر مكاسب أسبوعية مدعوما بتفاؤل حذر ‌بإمكانية التوصل ​إلى تسوية لأزمة الشرق الأوسط عقب موجة التقلبات في الآونة الأخيرة. وصعد المؤشر نيكاي 2.87 بالمئة ليغلق عند 53749.62 نقطة، وهو أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ 18 مارس. وارتفع ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.57 بالمئة إلى 3650.99 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها ‌للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران. وتقلبت أسهم اليابان، على غرار عدد من الأسواق العالمية، وسط إشارات ‌متضاربة بشأن ما إذا كانت الأزمة ‌تتجه نحو التصعيد أم التهدئة.

ولا يزال الاقتصاد ‌الياباني عرضة بشكل خاص ‌لتداعيات الحرب على شحنات النفط وأسعاره نظرا لاعتماده على الطاقة المستوردة. ​وقال واتارو أكياما ‌الخبير لدى ​نومورا للأوراق المالية إن ⁠الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء بدا أنه كان الدافع وراء ارتفاع المؤشر نيكاي.

وسجل المؤشر ​نيكاي ⁠مكاسب ⁠واسعة النطاق، إذ ارتفعت 203 أسهم مقابل تراجع 22 سهما. وتصدرت شركة طوكيو مارين هولدنجز المكاسب، إذ ⁠قفزت 14.6 بالمئة مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بعدما أعلنت شركة بيركشير هاثاواي استحواذها على حصة في شركة التأمين.

وحققت شركة فوروكاوا إلكتريك أداء قويا بارتفاع 11.2 بالمئة، تليها مجموعة سوفت ‌بنك التي صعدت 7.9 بالمئة. واستفادت الشركتان من الزخم في ​استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تصدرت شركة ريكرويت هولدنجز قائمة الخاسرين بتراجع 1.9 بالمئة، تليها شركة إنبكس المتخصصة في استكشاف الطاقة بانخفاض 1.7 بالمئة.