وول ستريت تغلق على ارتفاع مع تراجع أسعار النفط

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع "الاثنين" مع تراجع أسعار النفط بعدما لم يتأثر إنتاج الخام وصادراته بالهجمات الإسرائيلية الإيرانية، مما حد من مخاوف المستثمرين من احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة مدفوعة بآمال التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وإيران بعد هجمات لأيام، إذ دعت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض وقف لإطلاق النار في الحرب الجوية المستمرة منذ أربعة أيام، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل "على طريق النصر".

وكانت أسعار النفط قفزت بأكثر من سبعة بالمئة يوم "الجمعة" بعد أن بدأت إسرائيل قصف إيران.

وقالت مصادر إن طهران طلبت من قطر والسعودية وعُمان الضغط على ترامب لاستخدام نفوذه لدفع إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مقابل أن تبدي إيران مرونة في المفاوضات النووية.

وقال جورج يونج، مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة فيلير "العامل الحاسم هو ما سيحدث لأسعار النفط... فأي تحرك جيوسياسي بسيط يمكن أن يكون له آثار كبيرة على هذا القطاع وعلى الاقتصاد أيضا".

وأضاف "في الحالات التي يبدي فيها المستهلكون قلقهم وتوترهم بشأن التضخم ولا ينفقون، سيكون لذلك تأثير مباشر على الإيرادات، بغض النظر عن القطاع الاقتصادي".

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 56.29 نقطة أو 0.94 بالمئة ليغلق عند 6033.26 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 294.73 نقطة أو 1.52 بالمئة إلى 19701.56 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 317.79 نقطة أو 0.76 بالمئة إلى 42519.14 نقطة.

ويترقب المستثمرون أيضا قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.