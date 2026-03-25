«القيادية» تقود ارتفاعات سوق دبي بسيولة 1.49 مليار درهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بنسبة 1.6% أو 88 نقطة عند 5471 نقطة بقيادة الأسهم القيادية في القطاع العقاري والمالي، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.49 مليار درهم.

وأقفل سهم إعمار للتطوير على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 13.90 درهماً، فيما قفز سهم الإمارات دبي الوطني، بنسبة 7.25% عند 28.10 درهماً، وارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.8%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم إعمار العقارية، حيث قفز بنسبة 3.8% عند 11.85 درهماً، وبتداولات تجاوزت 62 مليون سهم، فيما صعد سهم طلبات هولدينغ بنسبة 1.4% عند 0.715 درهم، وبتداولات تجاوزت 33 مليون سهم.

فيما ارتفع سهم دريك آند سكل إنترناشيونال بنسبة 5.2%. فيما تراجع سهم العربية للطيران بنسبة 4.4% عند 3.89 دراهم.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.1% أو 101 نفطة عند 9524 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.89 مليار درهم.

وارتفع أدنوك للحفر بنسبة 2.9% عند 5.05 دراهم. وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.4% عند 20.18 درهماً، فيما قفز سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 5.1% عند 2.05 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم الدار العقارية، مرتفعاً بنسبة 1.1% عند 7.56 دراهم، وبتداولات تجاوزت 54 مليون سهم.

وأقفل سهم بنك أبوظبي التجاري على انخفاض بنسبة 1.5% عند 11.98 درهماً.

وبقي سهم أدنوك للغاز على ثبات عند 3.25 دراهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.

وعربياً ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 1.94% وتاسي السعودي بنسبة 0.03%، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 1.43%، كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.37%، والكويت بنسبة 0.33%، فيما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير.

هذا وأعلنت بورصة ​الكويت إدراج أسهم ﺷﺮﻛﺔ ‌ﺗﺮوﻟﻲ ​ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ (ترولي) في السوق الأول، على أن يبدأ التداول على أسهمها اعتباراً من الأربعاء في قطاع السلع الاستهلاكية.

وتأسست ﺗﺮوﻟﻲ، المتخصصة في تجارة التجزئة ⁠والأسواق المركزية، في 2010 ويبلغ رأس مالها المدفوع 27.5 مليون دينار (89.71 مليون دولار)، طبقاً لموقع بورصة الكويت على الإنترنت. ‌ولديها 168 فرعاً محلياً و79 فرعاً خارجياً في حين بلغ عدد الموظفين 1434 ‌موظفاً في 31 ديسمبر. وقالت ‌بورصة الكويت في بيان إن ‌شركة ترولي طرحت ‌35% من رأس المال المصدر في طرح خاص ​ثانوي «بهدف تنويع ‌قاعدة ​مساهميها، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتوسيع ⁠حضورها بين المستثمرين»، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 15 مرة الأسهم المطروحة ​بشكل ⁠أولي، ⁠فيما بلغ إجمالي حجم الطلبات 777 مليون دينار.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي الجلسة، على ارتفاع طفيف بنحو 0.03% ليغلق عند 10949 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.5 مليارات ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 3%، في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1% عند 26.66 ريالاً.

وهبط سهما معادن وأماك بنسبة 7%، وتراجعت أسهم نايس ون، والحفر العربية، وتسهيل، وبدجت السعودية، وصناعة الورق، وطيبة، بنسب تراوح بين 3 و6%.

مصر

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة إي أف جي القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 7.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليارَي جنيه ليغلق عند مستوى 3.283 تريليونات جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 46930 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 57171 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 21334 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5350 نقطة.