أسهم اليابان تقلص مكاسبها وسط شكوك بشأن التهدئة في الشرق الأوسط

قلصت الأسهم اليابانية مكاسبها اليوم الثلاثاء، إذ ​لا يزال المستثمرون غير مقتنعين بأن تصريحات الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ​حول تأجيل استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة ستؤدي إلى انفراجة في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.4 بالمئة ليغلق عند 52252.28 نقطة بعد أن قفز 2.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 ⁠بالمئة إلى 3559.67 نقطة بعد أن زاد 2.6 بالمئة.

وأرجأ ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية بسبب ما وصفه "بمحادثات مثمرة" جرت مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هويتهم. ‌

ونفت إيران الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال تومويشيرو كوبوتا كبير محللي السوق لدى ‌ماتسوي للأوراق المالية "يبدو أن عددا قليلا من المستثمرين يعتقدون أن ‌هذه التصريحات ستساعد في تهدئة ‌الوضع حول مضيق هرمز، ويرى كثيرون أنها ليست أكثر من تكتيك مؤقت للتأخير. لذلك ​عندما ترتفع السوق، ‌يسارعون إلى جني ​الأرباح".

وخسر المؤشر نيكاي حوالي 11 ⁠بالمئة منذ إغلاقه في 27 فبراير، قبل اندلاع الحرب.

وشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع 209 أسهم على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 16 ​سهما.

ودعمت أسهم ⁠شركات الأدوية مكاسب ⁠المؤشر نيكاي، وارتفع سهم شركة سوميتومو فارما 7.4 بالمئة. كما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك إينيوس أكبر شركة ⁠لتكرير النفط في اليابان التي زاد سهمها 4.1 بالمئة.

وأغلقت شركة طوكيو مارين هولدنجز على ارتفاع 17.1 بالمئة عند الحد الأقصى اليومي البالغ 6857 ينا بعد أن أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي أنها ستشتري حصة 2.49 بالمئة في شركة التأمين اليابانية مقابل ‌حوالي 1.8 مليار دولار كجزء من شراكة استراتيجية جديدة.

وكانت شركة نينتندو أكبر ​الخاسرين على المؤشر نيكاي بالنسبة المئوية، إذ انخفض سهمها 4.8 بالمئة بعد أن أفادت بلومبرغ بأن الشركة المصنعة للألعاب ستخفض إنتاج جهاز سويتش 2 بأكثر من 30 بالمئة هذا الربع بسبب ​ضعف المبيعات في ‌الولايات المتحدة.