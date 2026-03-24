ارتفاع نيكاي بعد قرار ترامب تأجيل قصف البنية التحتية للطاقة في إيران

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مع تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية تهدئة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.
وصعد المؤشر نيكاي 2.1 بالمئة إلى 52613.37 نقطة بحلول الساعة 00:09 بتوقيت جرينتش، متعافيا من انخفاض 3.5 بالمئة أمس الاثنين.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.4 بالمئة إلى 3570.87 نقطة.
وتشهد الأسهم اليابانية تقلبات، إذ لا تزال تصريحات ترامب بشأن هجوم محتمل على إيران تؤثر على معنويات المستثمرين.
وقرر ترامب تأجيل قصف شبكة الكهرباء في إيران بسبب ما وصفها بأنها "محادثات بناءة" مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هوياتهم.
لكن إيران نفت انخراطها في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.