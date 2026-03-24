ارتفاع نيكاي بعد قرار ترامب تأجيل قصف البنية التحتية للطاقة في إيران





​ارتفع المؤشر نيكاي ‌الياباني اليوم ​الثلاثاء مع تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية تهدئة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن قرر ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وصعد ‌المؤشر نيكاي 2.1 بالمئة إلى 52613.37 ‌نقطة بحلول الساعة 00:09 بتوقيت ‌جرينتش، متعافيا من ‌انخفاض 3.5 ‌بالمئة أمس الاثنين.

وارتفع المؤشر توبكس ​الأوسع نطاقا ‌2.4 ​بالمئة إلى ⁠3570.87 نقطة.

وتشهد الأسهم اليابانية تقلبات، إذ لا تزال ​تصريحات ⁠ترامب ⁠بشأن هجوم محتمل على إيران تؤثر على ⁠معنويات المستثمرين.

وقرر ترامب تأجيل قصف شبكة الكهرباء في إيران بسبب ما وصفها بأنها "محادثات بناءة" مع ‌مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن ​هوياتهم.

لكن إيران نفت انخراطها في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.