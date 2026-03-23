«وول ستريت» تستعد لافتتاح مرتفع بعد تأجيل ترامب للضربات على إيران

تستعد المؤشرات الأمريكية الرئيسية لافتتاح جلسة يوم الاثنين على ارتفاع، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الضربات على محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية عقب «محادثات مثمرة» مع طهران، رغم نفي وكالة أنباء فارس أي اتصال مباشر مع الولايات المتحدة.

وشهدت الأسواق العالمية انتعاشاً سريعاً عقب تصريحات ترامب، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي وأسعار المعادن النفيسة، في حين تراجعت أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي «وول ستريت»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية صباح الاثنين كما يلي: داو جونز 1.42% (+653 نقطة)، و«ستاندرد آند بورز 500» 1.30% (+85.25 نقطة)، و«ناسداك 100» 1.29% (+312 نقطة) كما تراجع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات (VIX) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عند 27.08.

وشهدت قطاعات الأسهم الرئيسية مكاسب، مع ارتفاع أسهم البنوك (جيه بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس +1.6%)، وأسهم شركات الطيران مثل أمريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز (+4%). في المقابل، انخفضت أسهم شركات الطاقة مع تراجع أسعار النفط، حيث فقدت إكسون موبيل وشيفرون أكثر من 1%، وأوكسيدنتال بتروليوم 4.5%.

وأشارت أداة FedWatch التابعة لمجموعة «CME» إلى أن المستثمرين خفّضوا رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لتصل احتمالية الرفع في ديسمبر إلى 20% مقارنةً بأكثر من 50% سابقاً.

في الوقت نفسه، ارتفع سهم شركة سينوبسيس بنسبة 4% قبل افتتاح السوق بعد استثمار شركة إليوت لإدارة الاستثمار في الشركة، في خطوة عززت الثقة بأسهم الأتمتة وتصميم الإلكترونيات.

المستثمرون يترقبون هذا الأسبوع نتائج مؤشرات النشاط التجاري وثقة المستهلك لتقييم الاتجاهات الاقتصادية وسط حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.