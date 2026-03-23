نيكاي ينخفض بسبب مخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة جراء حرب إيران





انخفض المؤشر ​نيكاي الياباني 4 % اليوم الاثنين، ‌حيث ​أدت المخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة القلق من التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة عالميا.

تراجع نيكاي 3.8 بالمئة إلى 51340.02 ⁠نقطة عند الساعة 00:18 بتوقيت جرينتش، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.36 بالمئة إلى 3488.08 نقطة.

وقال شوتارو ‌ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتيليجنس لاباراتوري "إذا ظل مضيق هرمز مغلقا لفترة طويلة، ‌فسترتفع أسعار النفط أكثر وستتسارع وتيرة ‌التضخم".

وأضاف "إذا ارتفعت الأسعار، فقد يتم ‌رفع أسعار الفائدة العالمية".

وسيؤثر ‌إغلاق مضيق هرمز بشدة على اليابان. حيث ​تستورد البلاد حوالي ‌90 بالمئة ​من شحنات النفط ⁠عبر المضيق.