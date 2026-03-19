أسهم أوروبا تتراجع مع ترقب قرار المركزي الأوروبي

تراجعت الأسهم الأوروبية ​اليوم الخميس، إذ أدى تصاعد الحرب في ‌الشرق ​الأوسط إلى عزوف عن المخاطرة، في وقت تنتظر فيه الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة إلى ⁠590.43 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، إذ شكلت أسهم شركات التصنيع أكبر عبء على المؤشر.

وخسر المؤشر فايننشال ‌تايمز البريطاني واحدا بالمئة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وانخفضت أسهم شركات ‌التعدين ثلاثة بالمئة مع تراجع أسعار الذهب، ‌في حين تأثر المؤشر الأوروبي ‌بخسائر في بعض ‌أسهم الشركات المالية الكبرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ​يبقي البنك ‌المركزي ​الأوروبي على أسعار الفائدة دون ⁠تغيير عند اثنين بالمئة في وقت لاحق من اليوم. وسيتم تقييم تعليقات صانعي ​السياسة ⁠لقياس ⁠تأثير ارتفاع أسعار النفط على النمو وتكلفة المعيشة.

ومن المقرر أيضا الإعلان عن قرارات ⁠أسعار الفائدة في زوريخ وكوبنهاغن وستوكهولم اليوم الخميس.

واهتزت الأسواق العالمية مع احتدام الحرب في إيران بعد أن اتهمت طهران إسرائيل بشن هجوم على منشآتها في حقل ‌بارس الجنوبي للغاز.

لكن سهم لوجيتك ارتفع 2.4 بالمئة ​بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لملحقات الكمبيوتر عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.4 مليار دولار.