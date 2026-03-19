الدولار ينخفض لبوادر تجدد شهية المخاطرة

تراجع الدولار، الأربعاء، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط ​الخام إلى ظهور بوادر على تجدد شهية المخاطرة قبل سلسلة من اجتماعات السياسة ​النقدية للبنوك المركزية.

وانخفض الدولار أمام الين، الذي ابتعد عن مستويات كان المتعاملون يستعدون عندها لتدخل الحكومة اليابانية، وذلك قبل اجتماع في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وعكس الدولار اتجاهه أمام اليورو خلال الجلسة، إذ ارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي قبل بدء اجتماع يستمر يومين ⁠في البنك المركزي الأوروبي. وانخفضت الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل ‌بعدما اتفقت الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان العراق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي اعتباراً من الأربعاء.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات الأجنبية في سوميتومو ميتسوي «مع توقف ارتفاع أسعار النفط الخام مؤقتاً في ‌الوقت الراهن، لا يبدو أن الظروف تحسنت بشكل كبير، ولكن يبدو أن الأسواق بشكل عام بدأت تتعافى إلى ‌حد ما».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.04 بالمئة إلى ​99.51، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. وارتفع ​اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1543 دولار.

وارتفع الين ⁠0.21 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 158.64 للدولار. وزاد الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة ليصل إلى 1.3368 دولار.

وصل الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في نهاية ​الأسبوع الماضي، إذ دفع ⁠الصراع في الشرق ⁠الأوسط وارتفاع أسعار النفط المستثمرين إلى البحث عن الملاذ الآمن في الأصول الأمريكية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.7117 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.19 ⁠بالمئة إلى 0.5868 دولار أمريكي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الولايات المتحدة واليابان يستعدان لإصدار بيان مشترك يتفقان فيه على استثمار يصل إلى 11 تريليون ين (69.30 مليار دولار). ولم يظهر الدولار تحركاً يذكر مقابل الين بعد ورود التقرير.