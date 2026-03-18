الأسهم الأوروبية تواصل الصعود بدعم تراجع النفط وترقب قرار الفيدرالي



واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% ليصل إلى 605.59 نقاط، مسجلاً ثالث جلسة صعود على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له خلال شهر.

وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم التوترات الجيوسياسية، حيث ساهم تراجع أسعار النفط في تحسين معنويات الأسواق العالمية، في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.3% بعد سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، مقابل دعم قوي من أسهم القطاع المالي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم شركة دبلومة بنسبة 14.5% بعد رفع توقعاتها للعام المالي 2026، فيما ارتفع سهم بولور بنسبة 15.7% عقب إعلانها توزيع أرباح استثنائية.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم النهائية في منطقة اليورو، إلى جانب إشارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.