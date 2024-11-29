مؤشر سوق دبي يرتفع.. والسيولة تتجاوز 541 مليون درهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بنسبة 0.4% إلى مستوى 4823 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.26% مستقراً عند 9261 نقطة.

وتجاوزت السيولة التي حققتها الأسهم المحلية 1.7 مليار درهم عبر إجراء أكثر من 34780 صفقة تمت في تداولات جلسات أمس، وبلغت السيولة المحققة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيولة 1.125 مليار درهم تمت عبر 28758 صفقة، فيما تجاوزت السيولة المحققة في سوق دبي المالي 541.5 مليون درهم من خلال ما يتجاوز 13 ألف صفقة.

سوق دبي

وعلى صعيد أداء الأسهم تصدرت أسهم العقارات والطاقة والقطاع المالي حركة الربحية في سوق دبي المالي بمقدمتها سهم «إعمار للتطوير» الذي حقق نمو 4.4% ووصل إلى مستوى 11.85 درهماً، تلاه كل من سهمي «ديوا» بنسبة 3.1% ووصل إلى 2.63 درهم وسهم «جي إف إتش» بنسبة 2.5% بينما حقق سهم «دريك آند سكل» نمواً بنسبة 1.4%.

مقابل ذلك جاءت أكثر الأسهم تراجعاً بالسوق خلال تداولات، أمس، في القطاع الاستثماري والمصرفي، منها تراجع سعر سهم شركة «المزيا القابضة» بنسبة 9.7% ثم سهم «الوطنية الدولية» بنسبة 6.5 بلغت % وسهم شركة «إمباور» بنسبة 3.6% تلاها سهم «مصرف السلام السودان» بنسبة بلغت 1.7%.

كما أقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 0.3% عند 9.63 دراهم، وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.4% عند 0.360 درهم، وانخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.6% عند 0.970 درهم.

سوق أبوظبي

أما على صعيد سوق أبوظبي للأوراق المالية فجاءت أكثر الأسهم الرابحة بكل من القطاع الطبي والاستثمار، حيث تصدر سهم شركة «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 8.6% ثم سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 5.4%.

بينما واصل سهم «أي أس جي» نشاطه الملحوظ بالنمو لليوم الرابع على التوالي ليحقق نمواً 4.3% في جلسات أمس ثم جاء سهم «ألفا ظبي» بنسبة نمو 4.1%.

في المقابل كان سهم «أرام» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات، أمس، بنسبة 7.8 % تلاه سهم «أسمنت الفجيرة» بنسبة 6.8% ثم سهم شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 3% بينما تراجع سهم شركة «طيران أبوظبي» بنسبة 2.3%.

وأقفل سهم «دانة غاز» منخفضاً بنسبة 1.2% عند 0.72 درهم، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.4% عند 2.07 درهم، وانخفض سهم «فينكس» بنسبة 2.2% عند 1.31 درهم، بينما أغلق سهم «أدنوك للغاز» عند سعره السابق 3.49 دراهم.

عربياً

إلى ذلك، ارتفعت أغلب البورصات العربية، أمس، حيث زاد مؤشر مصر الرئيسي بنسبة 1.33 % ، والمؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.44% ، كما ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.17% وقطر بنسبة 0.54% ومسقط 0.72% والمغرب 0.01% . فيما تراجع مؤشر العراق بنسبة 0.43% واستقر مؤشر البحرين دون تغيير يذكر.