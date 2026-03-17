أسهم أوروبا تستقر مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الثلاثاء، إذ عكف المستثمرون على تقييم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 598.11 نقطة، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.
وضغطت أسهم قطاع الدفاع على المؤشر بانخفاض 0.8%، في حين ارتفعت أسهم شركات المرافق 0.7%.
واستمرت شركات الطاقة في الصعود، إذ تقدم سهم شل واحداً بالمئة مع بقاء أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.
ولم تظهر على الحرب في الشرق الأوسط أي بوادر انحسار، إذ شنت إيران هجمات جديدة على الإمارات.
ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الجمعة. وعلى الرغم من التوقعات بأن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، ستحظى البيانات المصاحبة له بتدقيق لمعرفة مسار السياسة المستقبلية.
ومن الأسهم المؤثرة الأخرى، قفز سهم سبرينجر نيتشر 9% بعد أن جاءت توقعات الشركة الألمانية لعام 2026 أفضل من المتوقع.