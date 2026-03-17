أسهم أوروبا تستقر مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط

لم تشهد الأسهم ​الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الثلاثاء، ‌إذ ​عكف المستثمرون على تقييم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 598.11 ⁠نقطة، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

وضغطت ‌أسهم قطاع الدفاع على المؤشر بانخفاض 0.8%، في حين ارتفعت ‌أسهم شركات المرافق 0.7%.

واستمرت ‌شركات الطاقة في الصعود، ‌إذ تقدم سهم ‌شل واحداً بالمئة مع بقاء أسعار النفط الخام ​فوق 100 ‌دولار ​للبرميل.

ولم تظهر على ⁠الحرب في الشرق الأوسط أي بوادر انحسار، إذ شنت إيران هجمات ​جديدة ⁠على ⁠الإمارات.

ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الجمعة. وعلى الرغم ⁠من التوقعات بأن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، ستحظى البيانات المصاحبة له بتدقيق لمعرفة مسار السياسة ‌المستقبلية.

ومن الأسهم المؤثرة الأخرى، قفز سهم سبرينجر ​نيتشر 9% بعد أن جاءت توقعات الشركة الألمانية لعام 2026 أفضل من المتوقع.