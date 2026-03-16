أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم كومرتس بنك وقطاع الدفاع

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً الاثنين ​مع صعود سهم بنك كومرتس بنك بعدما بدأ ‌بنك يوني ​كريديت مساعيه لشراء حصة تبلغ 30 % في البنك الألماني، فيما زادت أسهم قطاع الدفاع أيضاً نتيجة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 596 نقطة. وهوى المؤشر بنحو 6% منذ أن بلغ ذروة قياسية في فبراير قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مباشرة.

وقفز سهم كومرتس بنك 3.5 %، في حين تراجع سهم بنك يوني كريديت الإيطالي 0.5 %.

وقال بنك يوني كريديت إنه لا يتوقع الوصول إلى ‌السيطرة على البنك الألماني، الذي يحوز فيه حصة أسهم ‌تبلغ 26 % إضافة إلى أربعة في المئة أخرى ‌عبر عقود مقايضة العائد ‌الإجمالي.

وارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنحو واحد بالمئة، في وقت يستعد فيه وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي للاجتماع ‌في وقت لاحق ​من اليوم لمناقشة تعزيز بعثة بحرية ⁠صغيرة في الشرق الأوسط.

وغالباً ما ترتفع أسهم قطاع الدفاع عندما يتفاقم التوتر الجيوسياسي، إذ يتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب على ​العتاد ⁠والخدمات العسكرية في المدى ⁠القريب.

وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، إذ تسببت إيران في تقييد حركة الملاحة ⁠عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لنحو 20 % من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سهم شركة الطاقة الكبرى شل واحداً بالمئة وصعد سهم بي.بي اثنين بالمئة، في ظل استمرار ‌أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات أسعار ​الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وأستراليا، إذ تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ اندلاع الحرب. ويُتوقع على نطاق واسع ألا تقدم على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة في ​الوقت الراهن.