المؤشر نيكاي الياباني يتراجع مع تزايد المخاوف من ركود تضخمي

انخفض مؤشر نيكاي الياباني للأسهم ​اليوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي، إذ ‌تهدد ​أزمة الشرق الأوسط بإلحاق أضرار طويلة الأمد بالاقتصاد من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة الين.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.3 بالمئة إلى 53138.42 نقطة بحلول منتصف اليوم. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 ⁠بالمئة إلى 3602.71 نقطة.

وانخفض نيكاي بأكثر من 9 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية في إيران قبل أكثر من أسبوعين، مع تعطل حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وارتفعت الأسهم لفترة وجيزة بعد أن قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحث الدول الأخرى ‌على المساعدة في حماية طرق الشحن. وقالت رئيسة ‌الوزراء ساناي تاكايتشي ‌إن اليابان لا تخطط في الوقت الراهن لإرسال سفن حربية لمرافقة ​السفن في ‌الشرق الأوسط. ​

وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة المالية ⁠ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة في الأسواق المالية، حيث انخفض الين إلى ما يقرب ​من ⁠مستوى 160 ⁠ينا مقابل الدولار، وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، ⁠إن السوق تزداد قلقا على ما يبدو بشأن الركود التضخمي، حيث تعاني الاقتصادات من ارتفاع التضخم وانخفاض النمو في آن واحد.

وكانت أكثر الأسهم خسارة على المؤشر هي أسهم الشركات الموردة لقطاع ‌الذكاء الاصطناعي، ومنها سهم شركة فوروكاوا إلكتريك وسهم شركة فوجيكورا وانخفض كلاهما ​6.7 بالمئة.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر سهم شركة إن.إتش فودز العاملة في مجال تصنيع اللحوم، الذي ارتفع 2.3 بالمئة، وسهم شركة دينكا المتخصصة في الكيماويات والمواد ​المتطورة، والذي زاد 2.2 بالمئة.