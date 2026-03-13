أسهم أوروبا تتجه لخسارة أسبوعية وسط مخاوف التضخم

انخفضت أسهم أوروبا ​اليوم الجمعة وتتجه نحو خسارة للأسبوع الثاني، ‌إذ ​أدت الحرب المتفاقمة في الشرق الأوسط والمخاوف من التضخم إلى إضعاف شهية الإقبال على المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 594 ⁠نقطة بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش مع تراجع جميع المؤشرات المحلية في أوروبا.

وتصدرت أسهم البنوك شديدة التأثر بالتطورات ‌الاقتصادية خسائر القطاعات بعدما تراجع مؤشرها 1.9 بالمئة. وكانت شركتا النفط الكبرى بي.بي وشل ‌في وضع جيد إذ استفادتا ‌من تداول أسعار الخام فوق ‌100 دولار للبرميل.

وواصلت البورصات ‌العالمية انخفاضها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب ​في إيران ‌من إكمال ​أسبوعها الثاني مع تبادل مكثف ⁠للغارات بالطائرات المسيرة والصواريخ في جميع أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لاستمرار الصراع لفترة ​طويلة، ⁠في ⁠ظل تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران وتوعد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقا، مما فاقم ⁠المخاوف من تضخمٍ تدفعه أسعار الطاقة وقلص رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أظهرت البيانات أن التضخم في فرنسا ارتفع 1.1 بالمئة ‌على أساس سنوي في فبراير، في حين ​نما الاقتصاد البريطاني 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وهو مستوى أدنى من التوقعات.