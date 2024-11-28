الأسهم اليابانية تنفض غبار يومين من التراجعات

أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا الخميس بعد خسائر لجلستين متتاليتين جعلت الأسهم أرخص نسبيا.

وصعد المؤشر نيكاي 0.56 بالمئة ليغلق عند 38349.06 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.87 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمئة إلى 2687.28 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري «شهدنا مؤشرات ضئيلة على تحرك السوق اليوم لكن المستثمرين أرادوا إعادة شراء الأسهم الرخيصة. حتى أسهم تويوتا ارتفعت رغم قوة الين».

وأضاف «الأسهم اليابانية رخيصة نسبيا مقارنة بالأسهم الأمريكية».

وصعد سهم تويوتا موتور، الذي هبط 2.2 بالمئة هذا الأسبوع، بما يعادل 1.4 بالمئة، كما ارتفع سهم هوندا موتور 0.5 بالمئة.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 6.74 بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

وصعد الين 2.4 بالمئة هذا الأسبوع وعوض الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن العملة اليابانية تراجعت خلال جلسة التداول في آسيا 0.33 بالمئة إلى 151.585 مقابل الدولار.

وتؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير لأنها تقلل من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وقال سوزوكي إن قوة الين أدت إلى توقعات بأن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، وهو ما كان إيجابيا للأسهم المحلية.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.48 بالمئة.