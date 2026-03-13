نيكاي يهبط مع ارتفاع أسعار النفط بسبب اضطرابات الشرق الأوسط





انخفض ​المؤشر نيكاي الياباني اثنين بالمئة تقريبا اليوم ‌الجمعة، ​إذ تسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط الخام مما أذكى مخاوف التضخم ودفع المستثمرين إلى تجنب ⁠الأصول ذات المخاطر العالية. وهبط نيكاي 1.7 بالمئة إلى 53502.50 نقطة بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، في ‌طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 1.2 بالمئة إلى 3607.26 نقطة.

وصعدت ​سبعة ⁠أسهم ⁠على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 115 سهما. وهوى سهم هوندا موتور ⁠6.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير شباط 2025، بعد أن قالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها ‌ستتكبد أول خسارة سنوية لها منذ ما ​يقرب من 70 عاما كشركة مدرجة في البورصة بسبب تكاليف إعادة الهيكلة الضخمة في أعمالها المتعلقة بالسيارات ​الكهربائية.