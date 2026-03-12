تراجع أسهم أوروبا مع صعود النفط وتزايد المخاوف من التضخم

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الخميس، ​في وقت يقيّم فيه المستثمرون أثر ‌ارتفاع ​أسعار النفط الذي فاقم المخاوف بشأن التضخم في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 599 نقطة، وفي ⁠طريقه لتسجيل تراجع للمرة السابعة في تسع جلسات هذا الشهر.

وارتفعت أسعار النفط مجدداً إلى 100 دولار للبرميل بعد أن هاجمت زوارق إيرانية ‌على ما يبدو ناقلتي وقود في المياه الإقليمية العراقية، في وقت بدا فيه أن نهاية حرب ‌الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لا تزال ‌بعيدة.

وربما تشهد أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير ‌على واردات النفط، ارتفاعاً ‌في التضخم إذا ظلت أسعار الخام مرتفعة لفترة طويلة، مما يزيد ​الضغط على ‌النمو الضعيف ​بالفعل في المنطقة.

وتتوقع أسواق ⁠المال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بحلول يوليو، مع احتمال 85 بالمئة ​لإقرار ⁠زيادة أخرى بحلول ⁠ديسمبر.

وقاد مؤشر قطاع البنوك، الحساس للتقلبات الاقتصادية، خسائر القطاعات بانخفاضه 1.1 بالمئة. وفي ⁠المقابل، دفعت المخاوف الجيوسياسية المستمرة أسهم قطاع الدفاع إلى الارتفاع 1.3 بالمئة.

ونزل سهم بي.إم.دبليو 2.3 بالمئة بعد أن توقعت شركة تصنيع السيارات انخفاض أرباح المجموعة قبل الضرائب بشكل معتدل ‌هذا العام وركوداً في عمليات التسليم.

وارتفعت أسهم دايملر تراك 0.7 ​بالمئة بعد أن أشارت الشركة إلى هامش ربح مستقر بشكل عام في 2026 لأنشطتها الصناعية.

وتراجع مؤشر شركات السيارات الأوسع 1.2 بالمئة.