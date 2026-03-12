مؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً وسط مخاوف إزاء حرب الشرق الأوسط

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض ​اليوم الخميس مع استئناف أسعار النفط العالمية ارتفاعها إلى ​جانب تزايد المخاوف من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لفترة طويلة.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.04% إلى 54452.96 نقطة بعدما انخفض 2.2% في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.32% إلى 3649.85 نقطة.

وقال تاكامسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول: «تتوقع السوق أن الحرب ستطول... وارتفعت أسعار النفط مما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم».

وقفز سعر خام برنت مرة أخرى فوق 100 دولار للبرميل مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط والنقل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من استمرار الصراع لفترة طويلة ‌وتعطل مرور النفط عبر مضيق ‌هرمز.

وقالت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95% من ​إمداداتها النفطية، إنها ستسحب نحو ​80 مليون برميل من ⁠النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، أي ما يعادل 45 يوماً من الإمدادات، للتخفيف من حدة الاضطرابات العالمية.

ونزلت أسهم شركات ​التكنولوجيا، إذ ⁠خسر سهم ⁠أدفانتست 1.55% وسوفت بنك 3.6% وانخفض سهم طوكيو إلكترون 1.53%.

وهبطت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في ⁠بورصة طوكيو وعددها 33 باستثناء ثلاثة. وتراجع قطاع العقارات 3.56% ليصبح الأسوأ أداء. وصعد قطاع التعدين 2.73%.

وخالف سهم مجموعة كيوتو المالية الاتجاه العام للسوق وقفز 7.43% بعدما رفعت المجموعة توقعات الأرباح السنوية الصافية بأكثر من المثلين وأرجعت هذا إلى أرباح بيع أسهم نينتندو. ​ووسعت المجموعة خططها لإعادة شراء الأسهم.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة، إذ صعد سهما شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة بأكثر من ثلاثة بالمئة لكل ​منهما.