نيكاي يهبط مع ارتفاع أسعار النفط بسبب صراع الشرق الأوسط





انخفض المؤشر نيكاي ​الياباني اليوم الخميس مع استئناف أسعار النفط ‌العالمية ​ارتفاعها، في حين تزايدت المخاوف من إطالة أمد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وهبط نيكاي 1.3 بالمئة إلى 54323.47 نقطة بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقا 1.13 بالمئة إلى 3656.85 نقطة.

وقال تاكامسا إيكيدا كبير مديري المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول "تتوقع السوق أن الحرب ستطول... ارتفعت أسعار ‌النفط مما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم".

وصعدت أسعار النفط خمسة بالمئة عند التسوية أمس ‌الأربعاء إذ أدت الهجمات الجديدة على السفن ‌في مضيق هرمز إلى تفاقم المخاوف ‌من انقطاع الإمدادات. وقال محللون ‌إن اقتراح وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن الاحتياطيات النفطية غير ​كاف لتهدئة ‌تلك المخاوف.

وقالت ​اليابان، التي تعتمد على ⁠الشرق الأوسط في حوالي 95 بالمئة من إمداداتها النفطية، إنها ستفرج عن نحو 80 ​مليون ⁠برميل من النفط ⁠من احتياطياتها الاستراتيجية، أي ما يعادل 45 يوما من الإمدادات، للتخفيف من الاضطرابات العالمية.

ونزلت ⁠أسهم شركات التكنولوجيا بخسارة سهمي أدفانتست وسوفت بنك 2.5 بالمئة و3.93 بالمئة على الترتيب. وانخفض سهم طوكيو ألكترون 1.53 بالمئة.

وخسرت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها ‌33 باستثناء واحد. وهبط قطاع العقارات 2.96 بالمئة ليصبح الأسوأ ​أداء. وارتفع قطاع التعدين 0.85 بالمئة. وخالف الاتجاه العام للسوق سهم شركة كاواساكي لتصنيع الآلات الثقيلة الذي صعد 2.95 بالمئة ليصبح الأفضل ​أداء بالنسبة المئوية على نيكاي.