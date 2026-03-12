الأسهم الأوروبية تتراجع وسط التوترات في الشرق الأوسط

استأنفت الأسهم الأوروبية انخفاضها، أمس، مع تقييم المستثمرين للتداعيات الاقتصادية المستمرة نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، واستيعاب سلسلة من التحديثات من الشركات الأوروبية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 % ليصل إلى 601.84 نقطة، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي منذ أبريل 2025. وسجل مؤشر داكس الألماني أكبر تراجع بين المؤشرات الإقليمية بنسبة 1.2 %، متأثراً بانخفاض سهم شركة راينميتال المتخصصة في الصناعات الدفاعية بنحو 5 %، رغم إعلانها عن نمو مبيعات يتماشى مع التوقعات.

تصاعدت التوترات في المنطقة بعد تبادل الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع إيران، مما أدى إلى إغلاق طرق الشحن الرئيسية عبر مضيق هرمز، ورفع أسعار النفط، وزيادة مخاطر صدمة سعرية. وقد خفض هذا التطور مؤشر ستوكس 600 بنحو 5 % عن أعلى مستوياته القياسية في أواخر فبراير.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، أكد يواكيم ناجل، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيتحرك بسرعة وحسم إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب إلى زيادة مستدامة في التضخم بمنطقة اليورو.

وعلى مستوى الشركات، انخفض سهم جيرسهايمر الألمانية المصنعة للمعدات الطبية بنسبة 9 % بعد تأجيلها إعلان بياناتها المالية لعام 2025 إلى يونيو، بسبب تحقيقات جارية في صفقاتها التجارية. من جهة أخرى، أظهرت البيانات انخفاض التضخم في ألمانيا بشكل طفيف إلى 2.0 % في فبراير.

اليابان

من جهة ثانية، واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها، وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وقفز مؤشر نيكاي بنسبة 1.4 % ليغلق عند 55,025.37 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة تصل إلى 2.8 %، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 % إلى 3,698.85 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: «يتجه المزيد من المستثمرين إلى الشراء عند انخفاض الأسعار، لا سيما في القطاعات التي شهدت عمليات بيع مكثفة حيث بدأت تظهر بوادر انتعاش، وكان أداء الأسعار قوياً». كانت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضررت بشدة يوم الاثنين وسط تشاؤم بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، من بين أفضل الأسهم أداءً على مؤشر نيكاي القياسي.

وقفزت أسهم شركة ريزوناك، المتخصصة في الكيماويات والمواد المتقدمة، بنسبة 10.4 %، مسجلة أعلى نسبة ربح على المؤشر. وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 7.1 % بعد ارتفاعها بنحو 10 % في وقت سابق من الجلسة، مدعومة جزئياً بالأرباح القوية لشركة أوراكل، الشريك في مشروع ستارغيت للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة الكابلات والألياف الضوئية، بنسبة 6.6 %. وبلغ عدد الأسهم الرابحة على مؤشر نيكاي 161 سهماً مقابل 63 سهماً خاسراً.