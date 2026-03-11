الأسهم اليابانية ترتفع بدفع شركات الذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها، وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وقفز مؤشر نيكاي بنسبة 1.4% ليغلق عند 55,025.37 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة تصل إلى 2.8%، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% إلى 3,698.85 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير أول للصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول: "يتجه المزيد من المستثمرين إلى الشراء عند انخفاض الأسعار، لا سيما في القطاعات التي شهدت عمليات بيع مكثفة حيث بدأت تظهر بوادر انتعاش، وكان أداء الأسعار قوياً". كانت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضررت بشدة يوم الاثنين وسط تشاؤم بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، من بين أفضل الأسهم أداءً على مؤشر نيكاي القياسي.

وقفزت أسهم شركة ريزوناك، المتخصصة في الكيماويات والمواد المتقدمة، بنسبة 10.4%، مسجلةً أعلى نسبة ربح على المؤشر. وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 7.1% بعد ارتفاعها بنحو 10% في وقت سابق من الجلسة، مدعومةً جزئيًا بالأرباح القوية لشركة أوراكل، الشريك في مشروع ستارغيت للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت أسهم شركة فوجيكورا، المتخصصة في صناعة الكابلات والألياف الضوئية، بنسبة 6.6%. وبلغ عدد الأسهم الرابحة على مؤشر نيكاي 161 سهمًا مقابل 63 سهمًا خاسرًا. ولا يزال سوق النفط محط الأنظار بعد تقلبات حادة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لخفض أسعار النفط الخام. تذبذبت العقود الآجلة لخام برنت (LCOc1) بين المكاسب والخسائر في تداولات متقلبة، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 88.08 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (CLc1) بنسبة 0.9% ليصل إلى 84.16 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، لا تزال هذه الأسعار أقل من مستوى 120 دولارًا للبرميل الذي سجلته يوم الاثنين.

وقال فوجيوارا إنه إذا استمر سعر النفط الخام في الاستقرار عند المستويات الحالية، فمن المرجح أن تكون الأسهم فرصةً للشراء.

وأضاف: "لكن إذا ارتفع سعر النفط مجددًا فوق 100 دولار، فمن المرجح أن تتعرض الأسهم لضغوط مرة أخرى، وسيتعين على سوق الأسهم العودة للبحث عن أدنى مستوى لها".