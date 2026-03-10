نيكاي الياباني يغلق مرتفعاً مع ترقب المستثمرين لجهود تهدئة أسواق الطاقة

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، معوضاً بعض خسائره من الجلسة السابقة، وذلك رداً على تحركات الاقتصادات الكبرى لاستغلال احتياطيات النفط بهدف استقرار الأسواق التي هزتها تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 2.88% ليغلق عند 54,248.39 نقطة، معوضاً بعض خسائره بعد انخفاض حاد بنسبة 5.2% يوم الاثنين. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.47% ليصل إلى 3,664.28 نقطة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما: إنه من المتوقع أن يجتمع وزراء طاقة مجموعة السبع الليلة لمناقشة آلية استغلال احتياطيات النفط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة اليابانية تراقب تحركات السوق المالية باهتمام بالغ، وذلك في ظل التقلبات الحادة التي شهدها سوق طوكيو للأوراق المالية وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال كيهارا في مؤتمر صحفي دوري عُقد يوم الثلاثاء: «تراقب الحكومة تحركات السوق عن كثب وباهتمام بالغ للغاية».

وأضاف: «نعتزم العمل مع مجموعة الدول السبع (مجموعة الاقتصادات المتقدمة السبع) وغيرها من السلطات الدولية بشكل وثيق وفي الوقت المناسب».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريباً، حتى مع استعراض المتشددين الإيرانيين ولاءهم للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وقال ماكي ساودا، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «هناك بوضوح أثر ارتدادي من الانخفاض الحاد الذي شهدناه أمس. ولا يزال الوضع يعتمد على تطورات الشرق الأوسط... لذلك، نرى بالتأكيد احتمال حدوث انكماش آخر».

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو.

وفي مؤشر نيكاي، ارتفعت أسعار 202 سهم بينما انخفضت أسعار 23 سهماً، وتركزت أكبر المكاسب في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة نظراً لاحتياجاته الكبيرة من الطاقة اللازمة للحوسبة. تصدرت شركة ليزرتك، المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات ومعدات الفحص، قائمة الشركات الرابحة، حيث أغلقت على ارتفاع بنسبة 14.5%، تلتها شركة سوميتومو إلكتريك إندستريز بارتفاع 8.8%، ثم شركة فوروكاوا إلكتريك التي أنهت التداولات على ارتفاع بنسبة 8.5%.