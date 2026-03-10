تباين الأسواق العالمية مع آمال إنهاء حرب الشرق الأوسط وتحديات إيرانية

شهدت الأسواق الآسيوية تقلبات ملحوظة خلال تداولات الثلاثاء، حيث ارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن الحرب في الشرق الأوسط قد «تنتهي قريباً»، قبل أن تتبدد هذه الآمال سريعاً مع تصريحات من الجيش الإيراني تؤكد استمرار القتال.

صعود الأسهم وتراجع النفط

ارتفع مؤشر MSCI Asia Pacific ex-Japan بنسبة 2.8%، ما قلص خسائره منذ بداية النزاع. كما صعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.7%، في حين قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 6.6% قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام نفط برنت بنسبة وصلت إلى 11% لتتداول فوق 88 دولاراً للبرميل قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 6.6%.

أما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فكانت أكثر استقراراً، حيث تراجعت العقود المصغرة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2% بعد تعافٍ شهدته الأسواق في جلسة الاثنين.

إشارات متضاربة

أثارت تصريحات ترامب موجة تفاؤل في الأسواق، لكنها جاءت متناقضة مع تطورات داخل إيران، حيث أعلن الحرس الثوري استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط حتى توقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

كما التف المتشددون حول المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، في مؤشر على تصعيد محتمل في الصراع.

وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» إن أي محاولة إيرانية لتعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز ستواجه برد عسكري «أقوى بعشرين مرة».

انتعاش الأسواق

تعافت الأسواق الآسيوية جزئياً بعد عمليات بيع واسعة يوم الاثنين، وسط زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على المخاطرة. وفي كوريا الجنوبية تم تفعيل آلية تقييد التداول بعد ارتفاع العقود الآجلة بأكثر من 5%، ما أدى إلى إيقاف التداول الآلي مؤقتاً.

في الصين، ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.1% مدعوماً ببيانات أظهرت تسارع نمو الصادرات خلال أول شهرين من العام.

السندات والتضخم

شهدت سندات الخزانة الأمريكية انتعاشاً بعد ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.11%. وتشير التوقعات حالياً إلى احتمال بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في يوليو، وفق أداة CME FedWatch.

العملات والذهب

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 98.84 بعد خسائر في الجلسة السابقة. وفي المقابل ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى نحو 5177 دولاراً.

أما العملات الرقمية فبقيت في نطاق محدود، حيث صعدت بتكوين بنسبة 1.4% إلى نحو 69.976 دولاراً، بينما ارتفعت إيثيريوم بنسبة 0.9% إلى حوالي 2.043 دولاراً.

صدمة تضخمية

حذر محللون في BlackRock من أن الأسواق تسعّر حالياً اضطرابات قد تستمر لأسابيع، مشيرين إلى وجود خطر حدوث صدمة ركود تضخمي، وإن كان ذلك ليس السيناريو الحتمي.

وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والتضخم واتجاهات السياسة النقدية حول العالم.