أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في شهرين بسبب حرب إيران

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين إلى ​أدنى مستوى في أكثر من شهرين، إذ ‌أدى ​ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم مع عدم ظهور أي بوادر على تهدئة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تراجع ⁠2.34 بالمئة إلى 585.08 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر 5.5 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أسبوع منذ ما يقرب من ‌عام.

وارتفع النفط بأكثر من 25 بالمئة، إذ اقتربت الأسعار من 120 دولارا للبرميل، مع سيطرة المخاوف ‌إزاء تأخر الشحن وتعطل الإمدادات على الأسواق بسبب ‌اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وعينت ‌إيران مجتبى خامنئي مرشدا ليخلف والده علي خامنئي، مما يشير إلى أن ​غلاة المحافظين ‌ما زالوا يسيطرون ​بقوة في طهران.

وفي أوروبا، واصلت ⁠أسهم البنوك، التي أحاطت بها موجة بيع الأسبوع الماضي، الانخفاض لتهبط 3.2 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا ​3.1 ⁠بالمئة.

كما تراجعت ⁠أسهم شركتي الطيران لوفتهانزا وإير فرانس 3.9 بالمئة و5.2 بالمئة على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، دفع ارتفاع ⁠أسعار النفط الخام أسهم الطاقة إلى الصعود 0.1 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم شركة الدفاع ليوناردو 1.4 بالمئة.

ويتجه التركيز الآن إلى تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في حين من المقرر ‌أن يتحدث عضو مجلس البنك بييرو سيبولون ووزراء مالية منطقة ​اليورو في اجتماع لمجموعة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت البيانات أن الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني انخفضت أكثر من المتوقع على أساس شهري في ​يناير.