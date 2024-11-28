الأسهم المحلية تتماسك.. وسوق دبي فوق 4800 نقطة

تماسكت مؤشرات الأسهم المحلية عند مستويات جيدة، وسط تراجعات جماعية للبورصات العربية، عدا المغرب والبحرين.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي، أمس، عند مستوى 4805 نقاط متراجعاً بنسبة 0.49%، فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.094% ليستقر المؤشر عند 9285 نقطة.

وتخطى حجم السيولة التي حققتها الأسهم في سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية حاجز 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في أبوظبي و650.5 مليون درهم في دبي، عبر أكثر من 39.8 ألف صفقة في السوقين.

سوق دبي

وعلى صعيد أداء قطاعات الأسهم كانت أسهم قطاع المصارف والتأمين والقطاع الإنتاجي بمقدمة القطاعات التي حققت ربحية في سوق دبي المالي، حيث تصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» بنمو 14.8% تلاه كل من سهمي «الأسمنت الوطنية» بنسبة 14.6% و«الوطنية للتأمين» بنسبة 11.1%.

بينما حقق سهم «بنك دبي التجاري» نمواً بنسبة 2.8%، بينما يواصل سهم «ديار للتطوير» الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 1.7% عند 0.976 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015، وكان سهم كهرباء ومياه دبي الأكثر تداولاً مرتفعاً بنسبة 2% عند 2.55 درهم.

مقابل ذلك شابت أسهم أخرى تراجعات نسبية خلال تداولات أمس، منها تراجع سعر سهم شركة «الوطنية القابضة» 8.6% ثم سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 7.9% وسهم «أجيلتي للمخازن» 4.6% تلاها سهم «تكافل الإمارات» 3.7%، وأقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 1.3% عند 9.66 دراهم، وانخفض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.4% عند 19.80 درهماً، وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.3% عند 0.365 درهم.

سوق أبوظبي

بينما كانت أكثر القطاعات الرابحة في سوق أبوظبي المالي كلاً من قطاع المال والطاقة التأمين، حيث تصدر سهم شركة «أي إس جي» بنسبة 14.9%، الذي واصل النمو أيضاً بشكل لليوم الثالث على التوالي، تلاه سهم «دانة غاز» بنسبة 5.5% ثم سهم «تكافل» بنمو سعري بلغ 5.45% وسهم شركة «أدنوك للإمداد» 4.1%.

في المقابل كان سهم «هيلي القابضة» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي خلال تداولات أمس بنسبة 10%، تلاه سهم «الخليج الاستثمارية» بنسبة 3.9% ثم سهم شركة «سبيس 42» بنسبة 3.3% بينما تراجع سهم «بلدكو» بنسبة 2.9%، بينما ارتفع سهم بنك إشراق للاستثمار بنسبة 0.6% عند 0.313 درهم.

وواصل سهم «لولو» سلسلة هبوطه التي بدأها منذ اليوم الأول لإدراجه بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، حيث أقفل منخفضاً بنسبة 1.1% عند 1.80 درهم، وانخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.9% عند 2.10 درهم، بينما ارتفع سهم «فينيكس» بنسبة 2.3% عند 1.34 درهم.

عربياً

وشهدت الأسهم العربية تراجعات جماعية، عدا المغرب والبحرين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة مصر بنسبة 1.45%، والسعودية 1.24% والعراق 1.13% والكويت 0.45% وقطر 0.45% ومسقط 0.45%. فيما نجت بورصة المغرب مرتفعة بنسبة 0.55% والبحرين بنسبة 0.51%.