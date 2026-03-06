الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ عام

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نحو عام، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ارتفع المؤشر ستوكس ​600 الأوروبي قليلاً الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل ​أسوأ أداء أسبوعي منذ ما يقرب من عام، حيث أدى احتدام الحرب في الشرق الأوسط إلى عزوف عن المخاطرة على مستوى العالم وتسبب في ⁠هزة قوية للأسواق المالية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 606.26 نقاط بحلول الساعة 0805 بتوقيت ‌جرينتش، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في شهر. وقدمت أسهم شركات الدفاع أكبر دعم للمؤشر، لكن انخفاض مؤشر قطاع الرعاية الصحية الفرعي حد من تلك المكاسب.

وتراجعت أسهم ‌روش وزيلاند فارما 1.7% و31.2% على الترتيب، بعد ​أن أعلنت الشركتان عن ​نتائج دراسة في مرحلة ⁠متوسطة حول عقار تجريبي لعلاج السمنة.

واتسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط خلال ​الأسبوع ⁠الماضي دون بوادر على التهدئة، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وانخفاض الأسهم الأوروبية ⁠بنسبة 4.6% تقريباً هذا الأسبوع.

وتتجه أنظار السوق إلى القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع وبيانات التوظيف في وقت لاحق، بالإضافة إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي ​كريستين لاجارد.

وصعد سهم لوفتهانزا 2.8% بعد الإعلان عن تسجيل نتائج أفضل من المتوقع للعام المالي 2025.