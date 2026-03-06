أسهم اليابان تسجل أكبر تراجع أسبوعي في 11 شهراً

سجلت الأسهم اليابانية الجمعة أكبر انخفاض ​أسبوعي لها منذ ما يقرب من عام، إذ تسببت الحرب ​في الشرق الأوسط في تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز بشكل كبير، ما أدى إلى تكبيل إمدادات النفط ودفع المستثمرين إلى التخلي عن المخاطرة والتوجه نحو النقد.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.6% ليغلق عند 55620.84 نقطة بعد أن انخفض 1.4% في وقت سابق من الجلسة. وأنهى المؤشر الأسبوع بانخفاض بنسبة 5.5%، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 4 أبريل 2025، ‌عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4% إلى 3716.93 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع ‌بانخفاض 5.6%.

وقال شوتا ساندو، محلل سوق ‌الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: «أكبر مصدر قلق (للأسواق) هو ارتفاع أسعار النفط الخام». وأضاف: «أصبح من الواضح أن أسعار النفط لن تصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل ​الذي كثيراً ما ‌يذكر، فمن المحتمل ​أن يجلب ذلك شعوراً بالارتياح ⁠ويساعد على استقرار المعنويات».

يميل ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم في اليابان التي تعتمد على الواردات، ما يدفع بنك ​اليابان إلى ⁠تشديد السياسة النقدية ⁠ويضغط على الين. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط الجمعة للمرة الأولى في 6 أيام، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام ⁠برنت 0.26% إلى 85.14 دولاراً للبرميل في الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بالقرب من أعلى مستوى لها في 20 شهراً عند 86.28 دولاراً للبرميل الذي سجلته الخميس.

وكان المؤشر الفرعي لأسهم شركات التنقيب عن الطاقة من بين أسوأ المؤشرات أداءً في بورصة طوكيو، وانخفض 1.9%. ونزل سهم إنبكس1.7%، بينما تراجع سهم جابان ​بتروليم إكسبلوريشن 2.6 %. وتراجع مؤشر قطاع النفط 1.2 %.

وكانت أسهم البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات من بين أفضل الأسهم أداءً على المؤشر نيكاي، ما يعكس أداء الأسواق الأمريكية خلال الليل. وارتفع سهم ​فوجيتسو 5.4%، وزاد سهم إن.إي.سي ‌5.2%.