قطاع التعدين يتصدر خسائر الأسهم الأوروبية بضغط الحرب في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ​طفيف الخميس في ظل ضغط الحرب ​في الشرق الأوسط على معنويات السوق، كما تسببت سلسلة متباينة من نتائج أعمال الشركات في تراجع إضافي للمعنويات. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 610.72 نقاط ⁠بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وحقق المؤشر الأربعاء أفضل أداء في أكثر من 3 أشهر، معوضا بعض الخسائر التي مني ‌بها في وقت سابق من الأسبوع. وتصدر قطاع التعدين الخسائر بهبوط نسبته 1.5 %.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس ‌دون أن يلوح حل سريع في الأفق، ‌إذ شنت طهران وابلاً جديداً من الصواريخ على إسرائيل في وقت سابق ​من اليوم، ‌كما رفض ​مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحاً لوقف ⁠الحملة الجوية الأمريكية.

ويترقب المستثمرون أيضاً كلمة ستلقيها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في ​وقت ⁠لاحق من ⁠الخميس، لتلمس مؤشرات عن توقعات السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر ⁠يناير في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات لقطاع التشييد والبناء عن الشهر الماضي.

وجرى تعليق التداول على سهم شركة نيكسي بعد تراجع 11.3 %، ليسجل السهم أدنى ‌مستوى على الإطلاق عقب إعلان نتائج الشركة المالية للعام بأكمله.

ونزل ​سهم دي.إتش.إل 5.4 %بعد أن أعلنت مجموعة الخدمات اللوجستية الألمانية عن تراجع 1.3 % في الأرباح التشغيلية في الربع الرابع.