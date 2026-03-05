قطاع التعدين يتصدر خسائر الأسهم الأوروبية بضغط الحرب في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف الخميس في ظل ضغط الحرب في الشرق الأوسط على معنويات السوق، كما تسببت سلسلة متباينة من نتائج أعمال الشركات في تراجع إضافي للمعنويات. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 610.72 نقاط بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وحقق المؤشر الأربعاء أفضل أداء في أكثر من 3 أشهر، معوضا بعض الخسائر التي مني بها في وقت سابق من الأسبوع. وتصدر قطاع التعدين الخسائر بهبوط نسبته 1.5 %.
ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس دون أن يلوح حل سريع في الأفق، إذ شنت طهران وابلاً جديداً من الصواريخ على إسرائيل في وقت سابق من اليوم، كما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحاً لوقف الحملة الجوية الأمريكية.
ويترقب المستثمرون أيضاً كلمة ستلقيها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت لاحق من الخميس، لتلمس مؤشرات عن توقعات السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات لقطاع التشييد والبناء عن الشهر الماضي.
وجرى تعليق التداول على سهم شركة نيكسي بعد تراجع 11.3 %، ليسجل السهم أدنى مستوى على الإطلاق عقب إعلان نتائج الشركة المالية للعام بأكمله.
ونزل سهم دي.إتش.إل 5.4 %بعد أن أعلنت مجموعة الخدمات اللوجستية الألمانية عن تراجع 1.3 % في الأرباح التشغيلية في الربع الرابع.